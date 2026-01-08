BAR311/00
رغوة حليب مثالية
تقوم خفاقة الحليب Baristina الخاصة بنا بخفق الحليب الساخن والبارد في ثوانٍ، مما يسهل عليك إعداد أي نوع من القهوة ترغب فيه - سهلة الاستخدام، وسهلة التنظيف أيضًا.إكتشف كلّ المميزات
مضبوط على درجة الحرارة والسرعة المثالية، لإنشاء أفضل رغوة كثيفة وناعمة.
اضبط درجة الحرارة على ساخنة أو باردة وأتقن كل أنواع القهوة، من اللاتيه ماكياتو إلى المثلجة.
ينتج أفضل رغوة ممكنة مع أنواع مختلفة من الحليب والبدائل النباتية.
الأسطح الناعمة غير اللاصقة تعني أنك تحتاج فقط إلى شطف ومسح لتنظيف جهاز الرغوة، بينما المخفقة والغطاء مناسبان لغسالة الأطباق.
