مصطلحات البحث

AR
EN
  • لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة

    Bodygroom series 1000 أداة العناية بنظافة الجسم

    BG1024/16

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 1000 خصيصًا للجسم بعكس الأدوات اليدوية أو الكهربائية الأخرى المصممة للوجه. تأتي هذه الآلة مزوّدة بنظام حماية للبشرة فريد من نوعه وتتمتع بتصميم صغير، لتكون مثالية للاستخدام على المناطق الحساسة الأصغر أو أثناء التنقل.

    إكتشف كلّ المميزات

    Bodygroom series 1000 أداة العناية بنظافة الجسم

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل التشذيب

    لتشذيب شعر الجسم وحماية البشرة

    حتى في المناطق الحساسة

    • نظام حماية البشرة
    • مشط واحد قابل للتثبيت، 3 مم
    • مع بطارية واحدة من نوع AA
    • سلك الاستحمام
    يحميك أثناء عملية التشذيب

    يحميك أثناء عملية التشذيب

    يحمي نظام حماية البشرة الفريد حتى أكثر المناطق حساسيةً في جسمك، مما يسمح لك بتشذيب الشعر بسهولة بدقة تصل إلى 0,5 مم من دون أن تلامس بشرتك الحافة الحادة من الشفرة مباشرة.

    لتشذيب الشعر في كل الاتجاهات

    لتشذيب الشعر في كل الاتجاهات

    قُصّ الشعر الذي ينمو من أي اتجاه باستخدام أداة التشذيب الثنائية الاتجاه والمشط بطول 3 مم. يوصى بالتشذيب المسبق للشعر الأكثر كثافة.

    طاقة للتشذيب تصل إلى شهرين

    طاقة للتشذيب تصل إلى شهرين

    تمنحك بطارية قلوية واحدة مقاس AA من Philips، صغيرة الحجم وفعالة، طاقة للتشذيب تصل إلى شهرين. قد يختلف وقت تشغيل البطارية وفقًا لنوع الشعر ووتيرة الاستخدام.

    استخدمي إزالة الشعر بالطريقة الرطبة أو الجافة

    استخدمي إزالة الشعر بالطريقة الرطبة أو الجافة

    تتميز آلة العناية بالجسم للاستخدام الجاف والرطب بمقاومتها للماء تمامًا بنسبة 100%، حتى تتمكن من استخدامها أثناء الاستحمام أو بعده. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعر الجاف قبل الاستحمام.

    مقابض يسهل الإمساك بها

    مقابض يسهل الإمساك بها

    يسهل حمل آلة العناية بالجسم وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكّم أثناء تشذيب الشعر.

    سهلة التخزين

    سهلة التخزين

    قم بتعليق أداة تشذيب شعر الجسم من Philips في أكثر مكان ملائم لك. ما عليك سوى توصيلها بسلك الدش وتعليقها.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      عدد إعدادات الطول
      إعداد طول واحد مثبّت

    • الملحقات

      بطاريات مضمّنة
      بطارية AA مضمنة
      سلك الاستحمام
      نعم

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      ما يصل إلى شهرين
      نوع البطارية
      بطارية AA

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      عرض رأس التشذيب
      32  ملليمترًا
      عنصر القص
      أداة تشذيب ثنائية الاتجاه
      راحة البشرة
      • نظام حماية البشرة
      • راحة في المناطق الحساسة

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      • لا حاجة إلى زيوت
      • ما من حاجة إلى استبدال الشفرات
      رطب وجاف
      • قابلة للغسل بالكامل
      • يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
      إعدادات طول مؤمَّنة
      نعم
      العملية
      استخدام بدون أسلاك

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.