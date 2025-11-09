BG7470/15
حلاقة متكاملة ومرنة للجسم والمناطق الحساسة
يتيح لك النظام المزدوج الرأس الفريد التبديل بسهولة بين الحلاقة والتشذيب من دون التأثير على راحة البشرة. وبفضل تقنية رأس 2D المرن، تتكيف آلة الحلاقة مع منحنيات جسمك وتلتقط أصعب الشعيرات.إكتشف كلّ المميزات
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يمنحك النظام المبتكر مزدوج الرأس حلاقة ناعمة ودقيقة تترك بشرتك ناعمة ومنتعشة، أو مظهرًا مشذبًا بدقة يتناسب تمامًا مع أسلوبك الفريد. تتميز أداة التشذيب هذه بالمرونة التي تحتاج إليها.
يتميز نظام الحلاقة بحماية ثلاثية برؤوس لؤلؤية لراحة فائقة للبشرة، وفتحات ماسية الشكل لتقشير البشرة بسهولة، فيما يقلل الواقي من تهيج الجلد بشكل ملحوظ.
بفضل تقنية تتبُّع الانحناءات، يتكيف الرأس 2D المرن مع المنحنيات الموجودة في أجزاء جسمك، ما يُمكِّنك من التقاط حتى أصعب الشعيرات.
تتميز تقنية الشفرات المصممة بشكل فريد برؤوس مستديرة، وقد ابتُكرَت تحديدًا لتكون لطيفة على البشرة، ما يوفر تجربة تشذيب أكثر راحة.
مع حلاقة حتى 0,2 مم، تمنحك تقنية القص الخاصة بنا تجربة حلاقة دقيقة تحتاجها. تتميز برقاقة حلاقة ماسية الشكل تعمل بسلاسة لضمان لمسة نهائية ناعمة ومتساوية، ما يمنح بشرتك شعورًا بالنعومة والانتعاش.
يُوفِّر نظام Optilight المدمج إرشادًا قيِّمًا، يساعدك على استهداف كل شعرة وإزالتها، حتى الشعيرات العنيدة في المناطق التي يصعب رؤيتها أو في ظروف الإضاءة الضعيفة. فالرؤية الأفضل تمنحك حلاقة دقيقة وشاملة لتجربة عناية مُحسَّنة.
يوفر مشط التحديد الدقيق إعدادات طول بفارق 0,5 مم، من 1 إلى 3 مم، ما يساعدك في الحصول على المظهر المثالي من خلال تشذيب متساوٍ بالطول الذي ترغب فيه.
يوفر المشط القابل للتعديل إعدادات طول من 3 إلى 7 مم، ما يمنحك التحكم في تشكيل مظهرك بالطول المثالي الذي ترغب فيه.
صُمِّم مشط المناطق الحساسة بشكل فريد لحماية بشرة المناطق الحساسة من ملامسة الشفرة في أثناء التشذيب، ما يمنحك عناية إضافية ولطفًا أكبر.
بفضل إمكانية استخدامها أثناء الاستحمام 100%، يمكنك استخدام أداة تشذيب الجسم سواء أكانت رطبة أو جافة لتجربة مريحة وسهلة في كل مرة. كما أنها سهلة التنظيف.
توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 120 دقيقة من التشغيل مع خيار الشحن السريع في غضون 5 دقائق*، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.
احتفظ بكل ملحقاتك في حقيبة السفر المزودة بسحّاب لسهولة التنظيم في أثناء التنقُّل والسفر.
يُبقيك مؤشر مستوى البطارية على اطلاع دائم بحالة بطاريتك، سواء أكانت منخفضة أم فارغة أم مشحونة بالكامل أم لا تزال قيد الشحن، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة التشذيب التالية.
يجعل مقبضنا المريح الجهاز سهل الحمل والاستخدام، ما يوفر لك الراحة والتحكم اللازمين لإطلالة مثالية.
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سهولة الاستخدام
الملخّص
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