BHA530/03
تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية
Air Styler 5000 من Philips للحصول على تسريحات الشعر السهلة كل يوم. يتم توزيع الهواء الساخن عبر الفرشاة، في حين تعزز العناية الأيونية لمعان شعرك بصورة إضافية.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميّز جهاز Air Styler هذا بـ 5 ملحقات لابتكار تسريحات مختلفة، بدءًا من الشعر المالس بشكل طبيعي ووصولاً إلى التموجات المحددة والكثافة عند الجذور.
إن تقنية توزيع الحرارة بطريقة متساوية تزوّد شعرك بحماية قصوى من الإحماء المفرض، وبالتالي تساعد في الحفاظ عليه صحيًا ولامعًا.
استمتعي بإعدادات الحرارة الثلاثة وإعدادَي السرعة المدمجة والتي ستعطيك النتيجة النهائية المثالية. يمكنك الاختيار بين إعداد سرعة منخفض وعالٍ مع 3 إعدادات حرارة ملائمة وهي بارد ومتوسط وعالٍ. تضمن الإعدادات المرنة تدفق هواء قوي مع درجة حرارة متوسطة لتسريح دقيق ومخصص.
يضمن إعداد "العناية" توفير درجة الحرارة المثالية لتجفيف الشعر وحمايته من الحرارة الزائدة. يعمد هذا الإعداد إلى تجفيف شعرك بسرعة بواسطة تدفق الهواء القوي نفسه ولكن بدرجة حرارة ثابتة للعناية بالشعر.
تم تصميم الفرشاة بشعيرات قابلة للحسب حجم 30 مم لعملية تسريح سهلة. قومي بتدوير رأس الفرشاة واسحبيه إلى الخارج للحصول على تموجات محددة.
يأتي جهاز التمليس مزوّدًا بلوحَين من السيراميك مع زيت الأركان لتسرّحي شعرك بشكل سريع وبدون مجهود ولتستمعتي بحركة انزلاق ناعمة حريرية تمامًا مثل مظهر شعرك.
يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.
يوفر لك مسرّح الشعر عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.
تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل الجزء الأسطواني العريض، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.
استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.
صُممت فرشاة التمليس على شكل مجداف لمساعدتك في الحصول على شعر مالس بشكل طبيعي بتمريرة واحدة.
احصلي على كثافة شعر عند الجذور بفضل ملحق مكثف الحجم المصمم خصيصًا.
الملحقات
الطاقة
المواصفات الفنية
الخدمة
سهولة الاستخدام
تقنيات العناية
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