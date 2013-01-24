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StyleCare

لتسريحات متنوعة

BHH811/03
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
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    StyleCare لتسريحات متنوعة

    BHH811/03
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    انقري فوق التسريحة التي تريدينها

    تألقي كل يوم بتسريحة جديدة! يمكنك ابتكار أكثر من 10 تسريحات بفضل مسرّح الشعر المتعدد الوظائف من Philips المرفق بدليل تسريح، بدءًا من الشعر المثالي أو المالس أو المتموج ووصولاً إلى الشعر المرفوع والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    StyleCare لتسريحات متنوعة

    انقري فوق التسريحة التي تريدينها

    تألقي كل يوم بتسريحة جديدة! يمكنك ابتكار أكثر من 10 تسريحات بفضل مسرّح الشعر المتعدد الوظائف من Philips المرفق بدليل تسريح، بدءًا من الشعر المثالي أو المالس أو المتموج ووصولاً إلى الشعر المرفوع والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    انقري فوق التسريحة التي تريدينها

    تألقي كل يوم بتسريحة جديدة! يمكنك ابتكار أكثر من 10 تسريحات بفضل مسرّح الشعر المتعدد الوظائف من Philips المرفق بدليل تسريح، بدءًا من الشعر المثالي أو المالس أو المتموج ووصولاً إلى الشعر المرفوع والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    StyleCare لتسريحات متنوعة

    انقري فوق التسريحة التي تريدينها

    تألقي كل يوم بتسريحة جديدة! يمكنك ابتكار أكثر من 10 تسريحات بفضل مسرّح الشعر المتعدد الوظائف من Philips المرفق بدليل تسريح، بدءًا من الشعر المثالي أو المالس أو المتموج ووصولاً إلى الشعر المرفوع والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

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      أكثر من 10 إطلالات مع دليل للتسريحات

      • أكثر من 10 تسريحات بجهاز متكامل
      • 5 ملحقات
      • دليل التسريحات
      • تقنية OneClick
      جهاز تمليس الشعر بحجم 80 مم لشعر ناعم

      جهاز تمليس الشعر بحجم 80 مم لشعر ناعم

      لوحا تمليس بحجم 80 مم لنتائج ناعمة مثالية.

      جزء أسطواني للتجعيد بحجم 25 مم لتموجات عريضة أو مشدودة

      جزء أسطواني للتجعيد بحجم 25 مم لتموجات عريضة أو مشدودة

      جزء أسطواني للتجعيد بحجم 25 مم لتموجات مشدودة أو منسدلة.

      دليل تسريحات و3 ملحقات مفيدة للحصول على أكثر من 10 تسريحات

      دليل تسريحات و3 ملحقات مفيدة للحصول على أكثر من 10 تسريحات

      تم توفير دليل تسريح لابتكار أكثر من 10 تسريحات ورباطَين مطاطيَين لتسريحة شعر سهلة ودبوس لسحب الشعر لتتألقي بتسريحة رائعة.

      تقنية OneClick لتبديل الملحقات بطريقة سريعة وسهلة

      تقنية OneClick لتبديل الملحقات بطريقة سريعة وسهلة

      لم يكن تبديل الملحقات يومًا بهذه السهولة والسرعة بفضل تصميم مسرّح الشعر بتقنية OneClick المتعدد الوظائف. ما عليك سوى النقر فوق الزر ودفعه مع الإمساك بالطرف البارد لتحريره.

      درجة سخونة احترافية وعالية لنتائج رائعة

      درجة سخونة احترافية وعالية لنتائج رائعة

      تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.

      طبقة حماية من السيراميك

      طبقة حماية من السيراميك

      تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      المواصفات التقنية

      • ملحقات

        جهاز تجعيد الشعر
        نعم
        جهاز تمليس الشعر
        نعم

      • الملحقات

        دليل التسريحات
        مع 10 تسريحة سهلة
        رباط مطاطي
        2
        دبوس لسحب الشعر
        نعم

      • الميزات

        طلاء القطع الساخنة
        سيراميك
        قطر البرميل
        25  ملليمترًا
        حجم جهاز تمليس الشعر
        30‏x‏80 مم
        رأس بارد
        نعم
        سلك دوّار
        نعم
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        تقنية OneClick لتحرير الملحقات
        نعم

      • المواصفات التقنية

        درجة حرارة التسريح
        ما يصل إلى 210 درجات مئوية
        نوع السخّانة
        PTC
        وقت الإحماء
        60  ثانية
        طول السلك
        1.8 متر
        حجم لوح التسخين
        جهاز تجعيد بحجم 90 مم
        فولتية
        240-110 فولت

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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