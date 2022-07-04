BHH885/03
شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*
تألقي بشعر مالس طبيعيًا ولامع بطريقة رائعة في 5 دقائق فقط. استمتعي بشعر صحي وخالٍ من التجعيدات بفضل تقنية ThermoProtect التي نقدّمها مع نظام العناية الأيونية وتصميم الشعيرات.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسمح تصميم الفرشاة على شكل مجداف بتمليس كمية أكبر من الشعر بتمريرة واحدة.
جاهز للاستخدام في 50 ثانية.
سلك بطول 1,8م.
يشير ضوء LED عندما تصبح الفرشاة جاهزة للاستخدام.
سلك دوّار لاستخدام مريح.
تبقى درجة حرارة الشعيرات على مستوى مثالي لتقليل الضرر الناتج من الحرارة، ولتخفيف الاحتكاك في الوقت نفسه، ولتستمتعي بشعر مالس بطريقة طبيعية مع مظهر ناعم كالحرير.
تصدر العناية الأيونية الملايين من الأيونات وتزيل الكهرباء الساكنة، ما يتيح الحصول على شعر جميل المظهر ولامع
تتميّز الشعيرات بطلاء من السيراميك مع طبقة من زيت الأركان، لتنزلق بسلاسة على شعرك وللحصول على مظهر لامع ومالس بطريقة طبيعية.
ثلاثة إعدادات درجة الحرارة (150 درجة مئوية، 170 درجة مئوية، 200 درجة مئوية) بحسب نوع شعرك.
يسمح تصميم الشعيرات الثلاثي بفصل الشعر وتمليسه مع حماية فروة رأسك من الحرارة.
المواصفات الفنية
الميزات
الخدمة
سهولة الاستخدام
تقنيات العناية
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