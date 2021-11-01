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  • تسريح الشعر وحمايته مع ضرر أقل بسبب الحرارة* تسريح الشعر وحمايته مع ضرر أقل بسبب الحرارة* تسريح الشعر وحمايته مع ضرر أقل بسبب الحرارة*

    7000 Series جهاز تمليس الشعر

    BHS732

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تسريح الشعر وحمايته مع ضرر أقل بسبب الحرارة*

    تمكّني من حماية شعرك وتسريحه بفضل تقنية ThermoShield لضرر أقل بسبب الحرارة مع درجة حرارة متّسقة وأيونات معدنية لتقليل أثر الأشعة فوق البنفسجية. استمتعي بتسريحات رائعة وصحية وخالية من التجعيدات.

    إكتشف كلّ المميزات

    7000 Series جهاز تمليس الشعر

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    تسريح الشعر وحمايته مع ضرر أقل بسبب الحرارة*

    مع تقنية ThermoShield والأيونات المعدنية

    • تقنية ThermoShield
    • عناية أيونية معدنية
    • تمليس أسرع بنسبة 50%
    • حقيبة قابلة للف ومقاومة للحرارة
    تقنية ThermoShield لضرر أقل بسبب الحرارة

    تقنية ThermoShield لضرر أقل بسبب الحرارة

    تتيح لك تقنية ThermoShield تسريح شعرك مع ضرر أقل بسبب الحرارة. يقوم المستشعر بتعديل درجة الحرارة ليتم تسريح شعرك بالشكل المثالي والمتساوي الذي يستحقه من الجذور حتى الأطراف.

    الأيونات المعدنية تحدّ من الضرر بسبب أشعة UV

    الأيونات المعدنية تحدّ من الضرر بسبب أشعة UV

    تساعد الأيونات المعدنية في تقليل التأثير السلبي للأشعة فوق البنفسجية وتحدّ بذلك من الضرر على سطح الشعر، ما يحافظ على نعومة شعرك وقابلية تسريحه بطرق متعددة.

    ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

    ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

    تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

    لوحان من السيراميك مع زيت الأركان لانزلاق سلس

    لوحان من السيراميك مع زيت الأركان لانزلاق سلس

    يأتي جهاز التمليس مزوّدًا بلوحَين من السيراميك مع زيت الأركان لتسرّحي شعرك بشكل سريع وبدون مجهود ولتستمعتي بحركة انزلاق ناعمة حريرية تمامًا مثل مظهر شعرك.

    ملّسي شعرك أو جعّديه واحصلي على تسريحات متنوعة

    ملّسي شعرك أو جعّديه واحصلي على تسريحات متنوعة

    بدءًا من الشعر الناعم والمالس الأنيق وصولاً إلى التموّجات العفوية بدون مجهود أو التجعيدات اللافتة للنظر، بإمكانك تسريح شعرك كما يحلو لك. أي تسريحة ستختارين اليوم؟

    زر التسريح لإعداد درجة الحرارة السريع

    زر التسريح لإعداد درجة الحرارة السريع

    بكبسة زر واحد، يمكنك اختيار درجة الحرارة 210 درجات مئوية المحددة مسبقًا لتمليس الشعر بسرعة.

    نطاق درجات الحرارة من 120 ولغاية 230 درجة مئوية

    اختاري درجة الحرارة من نطاق درجات الحرارة الذي يبدأ من 120 درجة مئوية ويصل لغاية 230 درجة مئوية لضمان الحصول على نتائج تدوم طويلاً مع الحد من احتمال تلف الشعر في الوقت نفسه.

    تمليس أسرع بنسبة 50%**

    يساعد اللوحان الناعمان في انزلاق جهاز التمليس بسلاسة على الشعر لتتمكّني من تسريح شعرك بوقت أقل والاستمتاع بالنتيجة الرائعة نفسها لوقت أطول.

    تضيف أيونات المياه الرطوبة إلى الشعر

    تولّد تقنيّة أيونات المياه من Philips كمية مياه أكثر بـ 1000 مقارنة بعدم استخدام مؤيّن، كما ترطب الشعر للاستمتاع بشعر ناعم وصحي.

    لوحان متحركان أكثر نعومة بنسبة 35%*** لتسريح لطيف

    لوحان أكثر نعومة بنسبة 35% مع تقنية تحرّك لانزلاق لطيف مع كل تمريرة. يتحرك لوحا السيراميك المتحركان المتطوران لتعديل مستوى الضغط على الشعر، ما يضمن درجة حرارة ومستوى ضغط متساويَين على الشعر لأداء جيد في التسريح.

    لوحان بطول 105 مم لتمليس سريع وسهل

    يوفّر اللوحان الأطول اللذين يبلغ طولهما 105 مم تلامسًا أفضل مع الشعر لمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية بطريقة أسهل وأسرع.

    عرض درجة الحرارة بشكل مبتكر وسهل القراءة

    يوفّر لك المزيج الفريد ما بين قرص درجة الحرارة وشاشة عرض LED تحكّمًا دقيقًا بدرجة الحرارة.

    رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

    صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

    يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة قابلة للف ومقاومة للحرارة
      نعم

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      110-240  فولت
      طول سلك الطاقة
      2 م
      وقت الإحماء
      30 ثانية
      حجم لوح التسخين
      25x105 مم
      إعدادات التسخين
      12
      نوع التحكّم بالحرارة
      • عجلة درجة الحرارة
      • مع مؤشر LED
      درجة حرارة التسريح
      120 درجة مئوية - 230 درجة مئوية
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم، بعد 30 دقيقة
      درجة حرارة الوضع المحددة مسبقًا
      210 درجات مئوية

    • تصميم

      اللون
      الأزرق المخضر المعدني

    • الميزات

      سلك دوّار
      نعم
      ألواح مادية
      سيراميك مع زيت الأركان
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      قفل اللوح
      نعم
      مؤشر سهل الاستعمال
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • تقنيات العناية

      ألواح متحركة
      نعم

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    • نتيجة التسريح نفسها مع تعرّض أقل للحرارة على 180 درجة مئوية مقارنة بـ HP8361 على 210 درجات مئوية
    • **مقارنة بـ HP8361
    • *مقارنة بـ HP8361
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