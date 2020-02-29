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  • عملية تمليس مخصصة بفضل SenseIQ عملية تمليس مخصصة بفضل SenseIQ عملية تمليس مخصصة بفضل SenseIQ

    Prestige جهاز تمليس الشعر

    BHS830/03

    عملية تمليس مخصصة بفضل SenseIQ

    نقدّم لك جهاز تمليس الشعر المخصص من Philips المزوّد بتقنية SenseIQ المصممّة للحفاظ على رطوبة شعرك الطبيعية في الداخل. والنتيجة؟ شعر قوي ويتمتّع بلمعان صحي بعد كل تسريحة.

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    Prestige جهاز تمليس الشعر

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    عملية تمليس مخصصة بفضل SenseIQ

    ثَبُت أنه يحافظ على قوة الشعر بنسبة تصل إلى 93%*

    • تقنية مخصصة
    • للحفاظ على قوة الشعر*
    • الحفاظ على الرطوبة نسبة تصل إلى 70%**
    • كمية أيونات أكثر بـ 4 مرات لشعر لامع***
    عملية تمليس مخصصة

    عملية تمليس مخصصة

    تقنية SenseIQ لتمليس الشعر بطريقة مخصصة. الاستشعار. يقيس المستشعر الرقمي النشط درجة حرارة شعرك أكثر من 20000 مرة في جلسة التسريح. التكييف. يقوم المعالج الدقيق الذكي بضبط درجة الحرارة تلقائيًا لتفادي إحماء الشعر بشكل مفرط. الرعاية. تحمي التقنية الاستشعارية والتكيّفية التي نقدّمها الشعر أثناء تسريحه، وتحافظ على رطوبته الطبيعية بنسبة تصل إلى 70%**.

    الحفاظ على قوة الشعر

    الحفاظ على قوة الشعر

    ثَبُت أنه يحافظ على قوة شعرك الأساسية بنسبة تصل إلى 93%*. يحرص جهاز تمليس الشعر المزوّد بتقنية SenseIQ على يكون شعرك صحيًا من الداخل ويبدو ناعمًا ولامعًا من الخارج.

    نظام Tetra Ionic لشعر لامع

    نظام Tetra Ionic لشعر لامع

    دَعي شعرك يشعر بالجو الأيوني الغني بفضل نظام Tetra Ionic. يصدر التصميم الحائز براءة اختراع، ملايين الأيونات باستخدام 4 رشقات خاصة من جانبَي جهاز تمليس الشعر. تزيل الجزيئات الغنية الكهرباء الساكنة، وتقضي على التجعيدات، وتمنح شعرك لمعانًا مشرقًا.

    استشعار درجة حرارة الشعر

    استشعار درجة حرارة الشعر

    يحتاج الشعر الفريد إلى رعاية فريدة. فتمريرة بعد تمريرة، يتم تخصيص جهاز تمليس الشعر Prestige من Philips بحسب احتياجاتك. يأتي الجهاز مزوّدًا بمستشعر رقمي نشط لقياس درجة حرارة شعرك أكثر من 20000 مرة في جلسة التسريح، بهدف تزويدك بتجربة مخصصة في كل جلسة تسريح.

    تكييف أداء التمليس لتفادي الإحماء المفرط

    تكييف أداء التمليس لتفادي الإحماء المفرط

    يعود الفضل في تقنية SenseIQ إلى المعالج الدقيق الذكي. فهو يحلل درجة الحرارة ويضبطها باستمرار. كذلك، يمنع جهاز تمليس الشعر الإحماء المفرط، من خلال تكييف الحرارة بحسب شعرك، مع توفير أداء التسريح الذي تتوقعين الحصول عليه دائمًا.

    العناية بشعرك بشكل فريد

    العناية بشعرك بشكل فريد

    امنحي شعرك الرعاية الحصرية التي يستحقها. يحافظ جهاز تمليس الشعر المزود بتقنية SenseIQ على رطوبة شعرك الطبيعية بنسبة تصل إلى 70%** لضمان تزويدك بشعر ناعم وصحي ومليء باللمعان.

    تسريح دقيق مع رأس بارد

    تسريح دقيق مع رأس بارد

    هل تريدين الحصول على تموجات؟ ما من مشكلة. ضَعي خصلة من شعرك بين اللوحَين وأديري جهاز تمليس الشعر إلى الداخل أو الخارج فيما ينزلق على شعرك. يمكنك إمساك الرأس البارد بيدك الأخرى لدقة وتحكم إضافيَين.

    انزلاق بدون سحب الشعر

    ينزلق الجهاز على سطح شعرك بدون سحبه بفضل اللوحَين الفائقَي النعومة المزوّدَين بعلاج خاص مانع للاحتكاك.

    تمليس سهل مع 3 أوضاع تسريح

    حددي أحد الأوضاع الثلاثة بالاستناد إلى نوع شعرك بلمسة زر واحدة: الوضع السريع. يتم إحماء الجهاز على حرارة 210 درجات مئوية للشعر الذي يصعب تمليسه، بما في ذلك الشعر الكثيف أو الخشن أو المجعّد. الوضع العادي. يتم إحماء الجهاز على حرارة 190 درجة مئوية للاستخدام على الشعر غير المالس أو المتموّج بشكل ناعم. الوضع اللطيف. يتم إحماء الجهاز على حرارة 170 درجة مئوية للاستخدام على الشعر الخفيف أو الباهت أو الأشقر أو المصبوغ. لحماية الشعر، يتم تشغيل تقنية SenseIQ تلقائيًا في كل الأوضاع.

    تسريح مريح مع حقيبة قابلة للف

    تُستخدم الحقيبة الأنيقة والقابلة للف هذه كبساط مقاوم للحرارة يساعدك في تسريح شعرك في أي مكان. كذلك، فهي تحافظ على جهاز تمليس الشعر مخزنًا بطريقة آمنة في المنزل أو أثناء السفر.

    تسريح سريع

    بإمكان جهاز تمليس الشعر الإحماء في غضون ثوانٍ، وينزلق على شعرك بتمريرات أقل بفضل لوحَين أكبر بنسبة 20%***. يمكنك الاختيار من بين 14 إعدادًا لدرجة الحرارة (120-230 درجة مئوية) للحصول على التسريحة الدقيقة التي تحتاجين إليها.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة قابلة للف ومقاومة للحرارة
      غطاء للحماية من الحرارة
      نعم

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      2 م
      الفولتية
      110-240  فولت
      وقت الإحماء
      15 ثانية
      درجة حرارة التسريح
      120 درجة مئوية - 230 درجة مئوية

    • الميزات

      إيقاف التشغيل التلقائي
      بعد 60 دقيقة
      سلك دوّار
      نعم
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      إعدادات
      3 أوضاع: سريع، عادي، لطيف
      شاشة عرض LED
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • تقنيات العناية

      عناية أيونية
      نعم، 4 رشقات أيونية
      تقنية SenseIQ
      نعم

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    • وضع SenseIQ على حرارة 200 درجة مئوية، النتائج المتوخاة
    • * وضع SenseIQ على حرارة 170 درجة مئوية
    • * * مقارنة بـ Philips HP8372
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