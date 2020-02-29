تمليس سهل مع 3 أوضاع تسريح

حددي أحد الأوضاع الثلاثة بالاستناد إلى نوع شعرك بلمسة زر واحدة: الوضع السريع. يتم إحماء الجهاز على حرارة 210 درجات مئوية للشعر الذي يصعب تمليسه، بما في ذلك الشعر الكثيف أو الخشن أو المجعّد. الوضع العادي. يتم إحماء الجهاز على حرارة 190 درجة مئوية للاستخدام على الشعر غير المالس أو المتموّج بشكل ناعم. الوضع اللطيف. يتم إحماء الجهاز على حرارة 170 درجة مئوية للاستخدام على الشعر الخفيف أو الباهت أو الأشقر أو المصبوغ. لحماية الشعر، يتم تشغيل تقنية SenseIQ تلقائيًا في كل الأوضاع.