BT5780/15
دقة قصوى بجهد أقل
احصل على دقة كاملة بسهولة. بفضل الشفرات المعدنية الذاتية الشحذ وأداة تجميع الشعر المبتكرة، تمنحك أداة التشذيب تجربة حلاقة أكثر دقة وسهولة. تزيد تقنية Plus BeardSense القوة تلقائيًا عند الحاجة.إكتشف كلّ المميزات
توفر الشفرات المعدنية ذاتية الشحذ قوة إضافية للحصول على أقصى دقة في أثناء التشذيب، وتبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت للشفرات. بالإضافة إلى ذلك، تجعل الشفرات المقاومة للتآكل التنظيف سهلاً أيضًا.
يحتوي قرص تحديد الدقة في أداة التشذيب على 40 إعدادًا للطول بفواصل مقدارها 0,2 مم، ما يساعدك على تشكيل لحيتك بدقة كما تريد.
تلتقط أداة تجميع الشعر المبتكرة لدينا بكفاءة ما يصل إلى 80% من الشعر المُشذَّب*، ما يقلل من الفوضى في أثناء التشذيب.
بفضل تقنية BeardSense، تعمل أداة التشذيب على مسح كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية لزيادة القوة في المناطق الأكثر كثافة، ما يمنحك القدرة المناسبة على تحقيق أفضل نتيجة.
تعمل أمشاط Lift&Trim المتقدمة على رفع الشعر نحو الشفرة، لتلتقط الشعيرات مع كل تمريرة، ما يمنحك تشذيبًا متساويًا وفعَّالاً.
نظرًا إلى أن أداة التشذيب قابلة للغسل بنسبة 100%، فيمكنك ببساطة شطفها تحت الصنبور والانتهاء بسرعة، ما يجعل تجربة الحلاقة أسهل.
يوفر مقبضنا المريح بتصميم Fine Line إمساكًا محكمًا بزاوية 360 درجة فيسهل بالتالي حمل الجهاز واستخدامه، ما يوفر لك الراحة والتحكم اللازمين لإطلالة مثالية.
تُوفِّر القاعدة شحنًا وتخزينًا مريحَين لجهازك، ليكون جاهزًا للاستخدام متى احتجت إليه.
توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 100 دقيقة من التشغيل مع خيار الشحن السريع في غضون 5 دقائق**، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.
يُبقيك مؤشر الضوء على اطلاع دائم بحالة بطاريتك وما إذا كانت مشحونة بالكامل، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة الحلاقة التالية.
