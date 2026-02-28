ضمان لمدة عامين
DDL192NLAFBB/97
خطوة واحدة فقط للقفل أو إلغاء القفل
استمتع بإلغاء القفل بطريقة لائقة بفضل المستشعر المضمّن بالأشعة تحت الحمراء الذي تمت ترقيته حديثًا والمتوفرة على اللوحة الخلفية. لمسة واحدة لإلغاء القفل، والقفل التلقائي عند إغلاق الباب، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء القفل عبر التطبيق من خلال اتصال Bluetooth، لتسهيل حياتك بكبسة زر.
تنبيه النظام عند اللمس
الاستخدام البسيط بالدفع والسحب
وظيفة القفل التلقائي
مستشعر داخلي بالأشعة تحت الحمراء للفتح
يتم دعم طرق فتح القفل مثل بصمات الأصابع ورموز PIN وبطاقات المفاتيح وBluetooth والمفاتيح الميكانيكية وما إلى ذلك، وتلبي هذه الطرق احتياجات مختلف المستخدمين، وتنطبق على جميع أفراد الأسرة.
يتم دمج مستشعر بصمة الإصبع في مقبض الدفع والسحب لتكون بصمة إصبعك على المستشعر بشكل طبيعي عندما تمسك المقبض. بعد التحقق بنجاح من بصمة الإصبع، يمكنك دفع المقبض مباشرةً لفتح الباب في خطوة واحدة، وهذا يمنحك تجربة مريحة لفتح الباب.
باستخدام مستشعر لمس ومستشعر بالأشعة تحت الحمراء على المقبض من الداخل، يمكن فتح قفل الباب بسهولة عندما تلمس اليَد مستشعر اللمس ويكتشف المستشعر بالأشعة تحت الحمراء ذلك.
المراجعات
8 months: The battery life may be less than 8 months, which is subject to the user's actual unlocking frequency.
نطاق آخر لسماكة الباب: إذا كانت سماكة الباب خارج النطاق المذكور، فيُرجى التواصل مع وكلائنا المحليين أو مركز خدمة المستهلك.