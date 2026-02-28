خطوة واحدة فقط للقفل أو إلغاء القفل

استمتع بإلغاء القفل بطريقة لائقة بفضل المستشعر المضمّن بالأشعة تحت الحمراء الذي تمت ترقيته حديثًا والمتوفرة على اللوحة الخلفية. لمسة واحدة لإلغاء القفل، والقفل التلقائي عند إغلاق الباب، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء القفل عبر التطبيق من خلال اتصال Bluetooth، لتسهيل حياتك بكبسة زر.