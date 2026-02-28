ضمان لمدة عامين
DDL720FCAKW/00
راحة يدك هي مفتاحك
استمتع بتجربة فتح الباب عن طريق أوردة راحة اليد بمجرد التلويح! يتميز جهاز DDL720-MVP-17HWS من Philips بالتعرف على أوردة راحة اليد، ما يتيح لك فتح الباب عن طريق مسح راحة اليد ضوئيًا. ويعمل الاستشعار بدون لمس على فتح الباب، بحيث تكون راحة يدك هي المفتاح.
التعرف على أوردة راحة اليد
اكتشاف الحركة بالرادار
شاشة LCD مقاس 4 بوصات
تعتمد خاصية التعرّف على أوردة راحة اليد على الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء لاكتشاف الهيموجلوبين في الدم الجاري، وبالتالي تلتقط صورًا دقيقة ليفتح القفل بشكل آمن من خلال مقارنة أوردة راحة اليد. مع خاصية التعرّف المباشر، تكون العملية دقيقة وآمنة ومن دون لمس، ما يوفّر حلاً للمشاكل مثل بصمات الأصابع غير الواضحة والبشرة الجافة. علاوة على ذلك، تُعدّ هذه الخاصية مناسبة لجميع أفراد العائلة.
يعمل القفل DDL720-MVP-17HWS مع تطبيق Home Access. عند الاتصال بالشبكة، يمكنك الوصول إلى سجلات تشغيل القفل وإشعارات جرس الباب وفتح قفل السجل في أي وقت وأي مكان. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلقي تنبيهات فورية لأي أنشطة غير اعتيادية من خلال الإشعارات المنبثقة، ما يضمن بقائك على اطلاع على ما يحدث عند عتبة منزلك وتأمين تلك المنطقة.
عندما يرن زائر جرس الباب، ستتلقى على الفور إشعارًا على تطبيق Home Access. ما عليك سوى الضغط على الرسالة للبدء بمحادثة صوتية ثنائية الاتجاهات والتحقق عن بُعد من عتبة منزلك. علاوة على ذلك، يلتقط منظار الباب بالفيديو تلقائيًا الصور أو يسجّل مقاطع الفيديو كلما تم الضغط على جرس الباب. حتى لو لم تتمكن من الاستجابة على الفور، يمكنك بسهولة مراجعة تفاصيل الزائر في السجلات.
المراجعات
تطبيق Home Access: يعمل DDL720-MVP-17HWS مع تطبيق Home Access.
التخزين السحابي: يمكن للمشتركين في خدمة التخزين السحابي فقط الوصول إلى مقاطع الفيديو المسجلة في السابق، في حين يمكن لغير المشتركين عرض اللقطات العالية الدقة فقط.
متر واحد: يكتشف مستشعر الرادار النشاط على بُعد مسافة تصل إلى متر واحد. تكون تنبيهات التسكع متوقفة عن التشغيل افتراضيًا، لكن يمكن تنشيطها في تطبيق Home Access. ويمكنك ضبط الحساسية ضد التسكع في التطبيق: الحساسية العالية عند متر واحد والحساسية الأدنى عند 0.5 أمتار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بتعيين مدة التسكع إلى 10 أو 20 أو 30 أو 60 ثانية.
النُقرة الإلكترونية الميكانيكية: إنها النُقرات التي تتميز بمحرك خارجي واكتشاف إلكتروني. عندما يتم تشغيل سقاطة المستشعر وعندما يكون الباب مقفلاً، يصبح المحرك الخارجي معشقًا مع السقاطة لإكمال الإقفال.
3 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، وقد يختلف العمر الفعلي للبطارية بناءً على مدى استخدامه.
نطاقات أخرى: إن مجموعة التثبيت المضمنة مناسبة للأبواب ذات السماكة المذكورة. إذا لم يكن سمك الباب ضمن هذا النطاق، فيُرجى الاتصال بمراكز رعاية المستهلك المعتمدة للقفل الذكي من Philips أو الوكلاء المعينين غير المتصلين بالإنترنت.
10 ثوانٍ: مصادر البيانات من بيانات الاختبار الداخلي.
النُقرة: يأتي هذا الطراز مع النُقرة 311 تتضمن وحدة استشعار وتتوافق مع النُقرة الميكانيكية 301. عند استخدام النُقرة 311، يكون الوضع التلقائي متوفرًا فقط.