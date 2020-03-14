كبل للتحويل من USB A إلى Lighting بطول 1,2 م

اشحن هاتفك وقم بتوصيله بواسطة هذا الكبل للتحويل من USB إلى Lighting. وهو يتوافق مع شاحن الحائط أو السيارة USB الذي تستخدمه حاليًا، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا!