ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DLC5206U/00
كبل مضفور فاخر للتحويل من USB-A إلى Micro
يتوافق مع شاحن الحائط أو السيارة USB الذي تستخدمه حاليًا، بفضل مأخذ USB Micro، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا!
المزامنة والشحن
2 م
كبل مضفور أسود
احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.
يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0
أحيانًا، يكون كل ما تحتاج إليه لتحصل على الراحة وسهولة الوصول إلى جهازك هو كبل أطول
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