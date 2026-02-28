كبل مضفور فاخر للتحويل من USB-A إلى Micro

يتوافق مع شاحن الحائط أو السيارة USB الذي تستخدمه حاليًا، بفضل مأخذ USB Micro، ما يجعله كبلاً احتياطيًا أو بديلاً رائعًا!