مصطلحات البحث

AR
EN
  • بنك طاقة قوي بنك طاقة قوي بنك طاقة قوي

    بنك طاقة مع منفذ USB

    DLP7721C/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    بنك طاقة قوي

    قدرة كبيرة تبلغ 20000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. اشحن جهازك بسرعة مع منفذ USB-C PD 3.0 بقدرة 20 واط كحد أقصى أو منفذ USB-A مع إخراج QC 3.0 بقدرة 18 واط كحد أقصى.

    إكتشف كلّ المميزات

    بنك طاقة مع منفذ USB

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل وحدات تزويد بالطاقة محمولة

    بنك طاقة قوي

    مع وحدة طاقة احتياطية ومحمولة

    • 20,000 مللي أمبير في الساعة
    • 3 منافذ شحن USB
    • QC 3.0 وPD 3.0
    • PPS

    3 منافذ USB لشحن 3 أجهزة في الوقت نفسه

    3 منافذ USB لشحن 3 أجهزة في الوقت نفسه

    منفذ شحن USB-C PD بقدرة 20 واط

    مزود بمنفذ شحن سريع USB-C (تسليم الطاقة) PD بقدرة 20 واط.

    USB-A مع ميزة الشحن السريع عبر بروتوكول تزويد الطاقة (QC)

    توفّر تقنية الشحن السريع Quick Charge (QC) شحنًا أسرع عن طريق زيادة الجهد والتيار. وهي تستخدم بروتوكول Quick Charge لتحسين سرعة شحن الأجهزة المتوافقة، ما يقلل من أوقات الشحن

    شحن بنسبة 50% في 30 دقيقة

    شحن سريع - اشحن هاتفك المحمول من مستوى الشحن الفارغ إلى 50% في 30 دقيقة.

    الشحن باستخدام مصدر طاقة قابل للبرمجة (PPS) عبر مقبس USB-C

    يعد مصدر الطاقة القابل للبرمجة (PPS) معيارًا لتقنية الشحن السريع للأجهزة بمقبس USB-C. تقوم هذه التقنية بضبط الفولتية والتيار في الوقت الحقيقي، وفقًا لحالة شحن الجهاز، وتغذيته بأقصى طاقة. طريقة ذكية لتقليل وقت الشحن بشكل آمن.

    حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

    حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

    يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

    حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

    ضوء مؤشر LED للتشغيل

    يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      المواد
      PC + ABS

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      34  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      18
      الطول
      13.4  بوصة
      العرض
      24  سم
      الارتفاع
      22.5  سم
      GTIN
      1 48 95229 13553 3
      العرض
      9.4  بوصة
      الارتفاع
      8.9  بوصة

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      22  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      6
      الطول
      8.7  بوصة
      العرض
      10.7  سم
      الارتفاع
      20.5  سم
      العرض
      4.2  بوصة
      الارتفاع
      8.1  بوصة
      GTIN
      2 48 95229 13553 0

    • التوافق

      يعمل مع الأجهزة التالية
      الأجهزة يتم شحنها بواسطة USB

    • الطاقة

      قدرة البطارية
      20000 مللي أمبير في الساعة 74 واط في الساعة
      إدخال الطاقة
      Type-C ‏5 فولت/3 أمبير، MicroUSB ‏5 فولت/2 أمبير
      الإخراج
      منفذ USB-C بقدرة 20 واط كحد أقصى، منفذ USB-A بقدرة 18 واط كحد أقصى

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17  سم
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      3.5  سم
      الارتفاع
      6.7  بوصة
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 13553 6
      العرض
      3.7  بوصة
      العمق
      1.4  بوصة

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      13.6  سم
      العرض
      6.8  سم
      العمق
      2.75  سم
      العرض
      2.7  بوصة
      الارتفاع
      5.4  بوصة
      العمق
      1.1  بوصة
      الوزن
      0.355  كلغ
      الوزن
      0.783  رطل

    • الملحقات

      الكبلات
      كبل للشحن عبر USB-C
      دليل المستخدم
      دليل المستخدم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.