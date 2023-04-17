DLP7721C/00
بنك طاقة قوي
قدرة كبيرة تبلغ 20000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. اشحن جهازك بسرعة مع منفذ USB-C PD 3.0 بقدرة 20 واط كحد أقصى أو منفذ USB-A مع إخراج QC 3.0 بقدرة 18 واط كحد أقصى.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
3 منافذ USB لشحن 3 أجهزة في الوقت نفسه
مزود بمنفذ شحن سريع USB-C (تسليم الطاقة) PD بقدرة 20 واط.
توفّر تقنية الشحن السريع Quick Charge (QC) شحنًا أسرع عن طريق زيادة الجهد والتيار. وهي تستخدم بروتوكول Quick Charge لتحسين سرعة شحن الأجهزة المتوافقة، ما يقلل من أوقات الشحن
شحن سريع - اشحن هاتفك المحمول من مستوى الشحن الفارغ إلى 50% في 30 دقيقة.
يعد مصدر الطاقة القابل للبرمجة (PPS) معيارًا لتقنية الشحن السريع للأجهزة بمقبس USB-C. تقوم هذه التقنية بضبط الفولتية والتيار في الوقت الحقيقي، وفقًا لحالة شحن الجهاز، وتغذيته بأقصى طاقة. طريقة ذكية لتقليل وقت الشحن بشكل آمن.
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.
التصميم واللون الخارجي
الكرتونة الخارجية
الكرتونة الداخلية
التوافق
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
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