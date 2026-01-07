درجة حرارة مثالية واحدة لكل الأقمشة بفضل تقنية OptimalTEMP

إعداد مثالي واحد لدرجة الحرارة لكل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحروق. بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن ألا تتسبب أداة الكي هذه بأي حروق على القماش القابل للكيّ لتتمكن من كيّ أي قماش تريده، بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير، بأمان وبأي ترتيب كان بدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها.