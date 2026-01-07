DST6130/46
نتائج رائعة وأمان على كل الأقمشة القابلة للكيّ
اختبر أداءً وأمانًا استثنائيَين مع أداة الكي من السلسلة 6000 من Philips المصممة لكل الأقمشة القابلة للكيّ. توفر أداة الكي هذه بخارًا مستمرًا يبلغ 50 غ/الدقيقة وتعزيز بخار قويًا يبلغ 220 غ، ما يسمح بكيّ سهل من دون خطر التسبب بأي حروق.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مع إخراج بخار مستمر يبلغ 50 غ/الدقيقة، يمكنك إزالة التجاعيد بشكل أسرع وفعال أكثر.
يوفر تعزيز البخار قوة إضافية لإزالة التجاعيد الصعبة من الأقمشة الأكثر سماكة، فيوفر ما يصل إلى 220 غ من البخار لعملية كيّ فعالة أكثر.
إعداد مثالي واحد لدرجة الحرارة لكل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحروق. بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن ألا تتسبب أداة الكي هذه بأي حروق على القماش القابل للكيّ لتتمكن من كيّ أي قماش تريده، بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير، بأمان وبأي ترتيب كان بدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها.
انزلاق سلس بفضل قاعدة أداة الكي SteamGlide Plus. تنزلق قاعدة أداة الكي SteamGlide Plus المميّزة التي نقدّمها بسهولة على كل الأقمشة وتتميّز بأنها مقاومة للخدوش وسهلة التنظيف وغير لاصقة.
يمكنك الكيّ لمدة أطول بفضل خزان المياه بسعة 300 مل، أي يمكنك كيّ كمية أكبر من الملابس بتمريرة واحدة بفضل خزان المياه سعة 300 مل القابل لإعادة التعبئة في أي وقت.
تضمن 4 إعدادات للبخار، بما في ذلك وضع توفير الطاقة، نتائج كيّ مثالية لكل الأقمشة وتوفر في الوقت نفسه استهلاك الطاقة.
لضمان راحة البال، تتوقف أداة الكي البخارية تلقائيًا عن التشغيل بعد دقيقتَين عند تركها في الوضعية الأفقية.
تعمل أداة الكي هذه بمياه الصنبور العادية وتتميّز بوظيفة تنظيف الكلس المضمّنة لإزالة الكالسيوم المتراكم والرواسب الكلسية، ما يضمن أداءً مثاليًا.
تمنع تقنية منع التقطير التسرّب من قاعدة أداة الكي أثناء الكيّ.
تقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%* لتستمتع بملابس منعشة. يقضي البخار الساخن لفترة طويلة على البكتيريا وعث الغبار بنسبة تصل إلى 99,9%* ويزيل الروائح للحفاظ على انتعاش الملابس.
