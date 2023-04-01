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7000 Series

المكواة البخارية HV أزرق داكن

DST7030/26
التصنيف الإجمالي / 5
  • أداء بخار مضمون أداء بخار مضمون أداء بخار مضمون
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    7000 Series المكواة البخارية HV أزرق داكن

    DST7030/26
    التصنيف الإجمالي / 5

    أداء بخار مضمون

    أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Plus مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش. إكتشف كلّ المميزات

    7000 Series المكواة البخارية HV أزرق داكن

    أداء بخار مضمون

    أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Plus مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش. إكتشف كلّ المميزات

    أداء بخار مضمون

    أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Plus مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش. إكتشف كلّ المميزات

    7000 Series المكواة البخارية HV أزرق داكن

    أداء بخار مضمون

    أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Plus مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

      أداء بخار مضمون

      بفضل تعزيز البخار المحسن

      • بخار مستمر يبلغ 50 غ/دقيقة
      • تعزيز بخار يبلغ 250 غ
      • قاعدة مكواة Steamglide Plus
      • وظيفة الإيقاف التلقائي للأمان
      تعزيز بخار يصل إلى 250 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      تعزيز بخار يصل إلى 250 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

      ميزة تحرير الكلس بسرعة

      ميزة تحرير الكلس بسرعة

      ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً.

      يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      يحول نظام منع التقطير الذي نقدّمه دون تسرّب المياه لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وللكيّ بثقة على أي درجة حرارة.

      قاعدة مكواة Steamglide Plus

      قاعدة مكواة Steamglide Plus

      توفر قاعدة المكواة SteamGlide Plus أداء انزلاق ممتازًا على كل أنواع الأقمشة. مقاومة كبيرة للخدش والتآكل، غير لاصقة، وسهلة التنظيف.

      2800 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

      2800 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

      توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، يتيح لك كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

      بخار عمودي

      بخار عمودي

      تسمح لك وظيفة البخار العمودي إعادة النضارة إلى ملابسك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الأقمشة وهي معلّقة، مثل الستائر. ما من حاجة إلى لوح كيّ.

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

      إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر تصل إلى 50% عبر القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة

      تحكّم سهل بدرجات الحرارة

      سيكون التحكم في درجة الحرارة المرتفعة وإعداد البخار المتغير سهلاً ودقيقًا. ستحصل دائمًا على درجة الحرارة ونسبة البخار المناسبَين للملابس.

      إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      يتوقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.

      المواصفات التقنية

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        ميزة تحرير الكلس السريعة

      • المواصفات الفنية

        الفولتية
        220-240  فولت
        طول سلك الطاقة
        2  أمتار
        التردد
        50-60  هرتز
        سعة خزان الماء
        300  مل

      • تصميم

        اللون
        أزرق داكن

      • سهل الاستخدام

        منع التقطير
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        البخار المستمر
        50  غ/د
        قاعدة المكواة
        SteamGlide Plus
        الطاقة
        2800  واط
        بخار عمودي
        نعم
        تعزيز البخار
        250  غ
        مِرش
        نعم

      • الفعالية الصديقة للبيئة

        وضع توفير الطاقة
        نعم

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