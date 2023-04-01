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  • أداء بخار مضمون أداء بخار مضمون أداء بخار مضمون

    السلسلة 7000 أداة الكي البخارية HV أزرق داكن

    DST7030/26

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    أداء بخار مضمون

    أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة أداة الكي SteamGlide Plus مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 7000 أداة الكي البخارية HV أزرق داكن

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    أداء بخار مضمون

    بفضل تعزيز البخار المحسن

    • بخار مستمر يبلغ 50 غ/دقيقة
    • تعزيز بخار يبلغ 250 غ
    • قاعدة أداة كي Steamglide Plus
    • وظيفة الإيقاف التلقائي للأمان
    تعزيز بخار يصل إلى 250 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    تعزيز بخار يصل إلى 250 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

    ميزة تحرير الكلس بسرعة

    ميزة تحرير الكلس بسرعة

    ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف أداة الكي بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً.

    يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يحول نظام منع التقطير لدينا دون تسرّب المياه لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وللكيّ بثقة على أي درجة حرارة.

    قاعدة أداة كي Steamglide Plus

    قاعدة أداة كي Steamglide Plus

    توفر قاعدة أداة الكي SteamGlide Plus أداء انزلاق ممتازًا على كل أنواع الأقمشة. مقاومة كبيرة للخدوش والتآكل، غير لاصقة، وسهلة التنظيف.

    2800 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

    2800 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

    توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا.

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، يتيح لك كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    بخار عمودي

    بخار عمودي

    تتيح لك وظيفة البخار العمودي إعادة النضارة إلى ملابسك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الأقمشة وهي معلّقة، مثل الستائر. ما من حاجة إلى لوح كيّ.

    إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

    إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

    إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر تصل إلى 50% في القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    سيكون التحكم في درجة الحرارة المرتفعة وإعداد البخار المتغير سهلاً ودقيقًا. ستحصل دائمًا على درجة الحرارة ونسبة البخار المناسبَين للملابس.

    إيقاف تلقائي عند ترك أداة الكي من دون مراقبة

    إيقاف تلقائي عند ترك أداة الكي من دون مراقبة

    يتوقف تشغيل أداة الكي عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      أداة كي بالبخار من دون مياه
      وقت الإحماء
      45 ثانية
      ضوء المؤشر
      نعم
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Plus
      أداء انزلاق قاعدة أداة الكي
      أفضل
      مقاومة الخدوش على قاعدة أداة الكي
      جيد
      التحكم بالترسبات الكلسية
      حل تنظيف الكلس - ميزة تحرير الكلس بسرعة
      رذاذ مياه
      نعم
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم
      سعة خزان المياه
      300 مليلتر
      مستويات بخار متعددة
      نعم
      الضمان/الكفالة
      ضمان عالمي لمدة سنتَين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2500 - 3000 واط
      منع التقطير
      نعم
      معدل البخار المستمر
      50 غ/الدقيقة
      بخار كثيف
      250 غ
      الفولتية
      220 - 240 فولت

    • السلامة

      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      12,88 × 15,33 × 31,95 سم
      أبعاد الحزمة (العرض × الارتفاع × الطول)
      13,7× 16,7× 33,2 سم
      طول سلك الطاقة
      2 م
      وزن أداة الكي
      1,6 كجم
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      1,82 كجم

    • التصميم

      اللون
      أزرق داكن

    • الاستدامة

      وضع توفير الطاقة (وظيفة التوفير)
      نعم

    Badge-D2C

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