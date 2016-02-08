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  • التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة

    فوهة TriActive Z للأرضيات الصلبة

    FC8077/01

    التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة

    نقدم لك TriActive Z، الابتكار الفريد من Philips الذي يسمح بتنظيف قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة، بدون نشر الأوساخ على الأرض. إنها مثالية للأرضيات الصلبة وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المزوّد معها.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    فوهة TriActive Z للأرضيات الصلبة

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    التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة

    بفضل قنوات الهواء الفريدة على شكل Z

    • قنوات هواء فريدة على شكل Z
    • ملاءمة عالمية
    • مع محوّل الاتصال
    تمنع قنوات الهواء الفريدة على شكل Z الفوهة من نشر الأوساخ

    تمنع قنوات الهواء الفريدة على شكل Z الفوهة من نشر الأوساخ

    تتميّز TriActive Z بابتكار فريد من Philips يضمن توجيه الغبار بالكامل إلى الداخل بدلاً من تبعثره، على عكس معظم الفوهات العادية. ويكمن الابتكار في قنوات الهواء الفريدة على شكل Z التي توجّه الجسيمات الكبيرة والصغيرة إلى الداخل. بهذه الطريقة، يمكنك تنظيف مساحة أكبر بتمريرة واحدة.

    تصميم مسطّح للتنظيف تحت المساحات المنخفضة

    تصميم مسطّح للتنظيف تحت المساحات المنخفضة

    تتمتّع الفوهة بتصميم مسطّح، فيسهل عليك الوصول إلى تحت الأثاث أو إلى المساحات المنخفضة الأخرى.

    مناسبة للأرضيات الصلبة

    مناسبة للأرضيات الصلبة

    إن الفوهة مناسبة للتشغيل على كل أنواع الأرضيات الصلبة مثل الباركيه أو البلاط أو الفينيل.

    تتميّز الفوهة بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال

    تتميّز الفوهة بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال

    يرافق الفوهة محوّل الاتصال، وبالتالي، تكون متوافقة مع طرازات Philips وMiele وElectrolux وAEG وBosch وSiemens وSamsung وRowenta وHoover وLG وPanasonic وZelmer وغيرها من المكانس الكهربائية المزوّدة بوصلة 32 أو 35 مم.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات الملحق

      عدد المحوّلات
      1
      عدد الفوهات
      1

    • الاستدامة

      التغليف
      90% من المواد المعاد تدويرها<

    • مدى الاستفادة

      وصلات الأنبوب
      • عامة
      • على شكل قمع

    • ملائمة ل

      Aqua Action
      FC8950‏ - FC8952
      Jewel
      FC9050 - FC9079
      EasyLife
      • FC8130 - FC8139
      • FC8140‏ - FC8149
      CompactGo
      • FC8120
      • FC8121
      • FC8291
      Performer
      • FC9150 - FC9179
      • FC8680 - FC8682
      السلسلة 5000، PerformerActive
      • FC8650‏ - FC8664
      • FC8580‏ - FC8593
      • FC8520‏ - FC8527
      • FC8574 - FC8579
      • FC8563
      السلسلة 3000، Performer Compact
      • FC8383‏ - FC8391
      • FC8370 - FC8379
      • FC8366‏ - FC8367 (‏A+)
      Performer Expert
      FC8720 - FC8728
      PerformerPro
      FC9180 - FC9199
      Performer Ultimate
      • FC8921 - FC8925
      • FC8941 - FC8957
      السلسلة 2000، PowerGo
      • FC8293 - FC8296
      • FC8240 - FC8246
      • FC8250
      • FC8253
      • FC8289
      PowerLife
      • FC8320 - FC8329
      • FC8450 - FC8459
      PowerPro
      • FC8760‏ - FC8767
      • FC8769
      • FC8770
      PowerPro Active
      • FC8630 - FC8649
      • FC9520‏ - FC9525
      • FC8670 - FC8679
      • FC9528‏ - FC9533
      • FC9540
      • FC9541
      SilentStar
      FC9300 - FC9319
      PowerPro Compact
      • FC8370 - FC8379
      • FC8515‏ - FC8517
      • FC9320 - FC9329
      • FC9330‏ - FC9334
      • FC9350‏ - FC9353
      PowerPro Expert
      • FC9712‏ - FC9714
      • FC9720‏ - FC9725
      • FC9728
      • FC9732‏ - FC9735
      • FC9729
      • FC9741‏ - FC9746
      PowerPro Ultimate
      • FC9911‏ - FC9912
      • FC9919‏ - FC9934
      السلسلة 7000، Performer Silent
      • FC8779‏ - FC8786
      • FC8741‏ - FC8745
      EasyGo
      FC8082‏ - FC8083
      Marathon
      FC9200‏ - FC9225

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