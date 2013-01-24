التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة
نقدم لك TriActive Z، الابتكار الفريد من Philips الذي يسمح بتنظيف قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة، بدون نشر الأوساخ على الأرض. إنها مثالية للأرضيات الصلبة وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المزوّد معها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة
نقدم لك TriActive Z، الابتكار الفريد من Philips الذي يسمح بتنظيف قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة، بدون نشر الأوساخ على الأرض. إنها مثالية للأرضيات الصلبة وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المزوّد معها. إكتشف كلّ المميزات
التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة
نقدم لك TriActive Z، الابتكار الفريد من Philips الذي يسمح بتنظيف قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة، بدون نشر الأوساخ على الأرض. إنها مثالية للأرضيات الصلبة وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المزوّد معها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
التقاط قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة
نقدم لك TriActive Z، الابتكار الفريد من Philips الذي يسمح بتنظيف قطع الفُتات الكبيرة وجسيمات الغبار الصغيرة بتمريرة واحدة، بدون نشر الأوساخ على الأرض. إنها مثالية للأرضيات الصلبة وتتميّز بملاءمة عالمية بفضل محوّل الاتصال المزوّد معها. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز TriActive Z بابتكار فريد من Philips يضمن توجيه الغبار بالكامل إلى الداخل بدلاً من تبعثره، على عكس معظم الفوهات العادية. ويكمن الابتكار في قنوات الهواء الفريدة على شكل Z التي توجّه الجسيمات الكبيرة والصغيرة إلى الداخل. بهذه الطريقة، يمكنك تنظيف مساحة أكبر بتمريرة واحدة.
تتمتّع الفوهة بتصميم مسطّح، فيسهل عليك الوصول إلى تحت الأثاث أو إلى المساحات المنخفضة الأخرى.
إن الفوهة مناسبة للتشغيل على كل أنواع الأرضيات الصلبة مثل الباركيه أو البلاط أو الفينيل.
يرافق الفوهة محوّل الاتصال، وبالتالي، تكون متوافقة مع طرازات Philips وMiele وElectrolux وAEG وBosch وSiemens وSamsung وRowenta وHoover وLG وPanasonic وZelmer وغيرها من المكانس الكهربائية المزوّدة بوصلة 32 أو 35 مم.
مواصفات الملحق
مدى الاستفادة
ملائمة ل
الاستدامة