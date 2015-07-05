FC8085/61
صغيرة من الخارج، قوية من الداخل
المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips لتنظيف فعّال. تتميّز هذه المكنسة بسهولة التخزين والحمل والاستخدام بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. وتساعد حاوية الغبار السهلة الإفراغ في تجنب انتشار الغبار في الهواء. اختبر حرية التنقل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمنحك تقنية PowerCyclone نتائج مذهلة في التنظيف من خلال 3 خطوات فائقة الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة إلى PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المستقيم والأملس. 2) يزيد ممر الهواء المنحني سرعة الهواء لأعلى في الحجرة ذات التيارات الإعصارية. 3) في أعلى التيار الإعصاري، تقوم شفرات المخرج بفصل الغبار عن الهواء بشكل فعال.
فلتر إسفنجي قابل للغسل لأداء طويل الأمد.
إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.
مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك.
يمكنك حمل المكنسة الكهربائية بسهولة ونقلها في أرجاء المنزل أثناء التنظيف بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير.
جهاز بحجم صغير لتخزين لا يشغل مساحة كبيرة.
تم تصميم حاوية الغبار للتخلص من الغبار بشكل مثالي وتفادي انبعاثه في الهواء على شكل سحابة. يسهّل تشغيل الزر الموجود في أسفل الغطاء عملية التنظيف.
تم تزويد المكنسة الكهربائية هذه بمحرك بقوة 1400 واط يولّد قوة شفط عالية من أجل الحصول على نتائج تنظيف جيدة.
تساعدك أداة تنظيف الشقوق في تنظيف الأثاث.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
الاستدامة
الأداء
تصفية
مدى الاستفادة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.