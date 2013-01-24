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PowerPro Active

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC8631/61
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  • أعلى قوة امتصاص دائمًا* أعلى قوة امتصاص دائمًا* أعلى قوة امتصاص دائمًا*
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    PowerPro Active مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8631/61
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      أعلى قوة امتصاص دائمًا*

      مع تقنية PowerCyclone 4

      • 2000 واط
      • PowerCyclone 4
      • مرشح HEPA 10 القابل للغسل
      تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

      تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

      تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.

      محرك بقوة 2000 واط لأداء مثالي

      محرك بقوة 2000 واط لأداء مثالي

      يوّلد المحرك الذي تبلغ قوته 2000 واط قوة امتصاص قصوى بقوة 370 واط لتوفير أداء قوي في التنظيف.

      تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

      تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

      صُممت حاوية الغبار بشكل مثالي للتخلّص من الغبار من دون إنشاء غيمة من الغبار. بفضل شكلها الفريد وسطحها الناعم، يتم جمع الغبار في جانب واحد من الحاوية وانزلاقه انسيابيًا في حاوية الغبار.

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

      يلتقط فلتر EPA الطفيليات المجهرية التي تسبب الحساسية

      يتمتع فلتر EPA المطوي بمساحة تصفية كبيرة وأداء جيد. وبالإضافة إلى ميزة تدفق الهواء بتيارات إعصارية، يمنع هذا الأمر الفلتر من الانسداد بسرعة ويوفر لك أفضل نتائج التصفية التي تدوم طويلاً.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أسود قاتم

      • Performance

        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000  واط
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800  واط
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        370  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        30  كيلو باسكال
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        35  لتر/الثانية
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        80  ديسيبل

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        1.7  لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح صغير
        مرشح المحرك
        فلتر EPA 10 قابل للغسيل

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        9  أمتار
        طول سلك الطاقة
        6  أمتار
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي مصنوع من الألومنيوم
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع
        نوع العجلات
        مطاط
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة متعددة الاستعمالات
        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        6  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        473‏x‏304‏x‏301  ملليمترًا

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          • طاقة الامتصاص مقارنة بـ PowerPro Compact FC8470، تم اختبارها داخليًا في يناير 2013.