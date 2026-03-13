تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
المكانس الكهربائية والمماسح
جميع السلاسل
PowerPro Active مكنسة كهربائية بدون كيس
تم إيقافه
الدعم
FC8670/61
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
Important Information Manual Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
User Manual Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك