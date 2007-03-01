أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها

أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها، ينتج عنها عملية تنظيف لا تحتاج إلى بذل أي جهد: هذا هو التفسير لمجموعة FC916x. تتألف من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار وهذا ما يتيح لـمجموعة FC916x الاهتمام بإزالة الغبار والأوساخ التي تشكو منها.