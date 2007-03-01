FC9164
أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها
أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها، ينتج عنها عملية تنظيف لا تحتاج إلى بذل أي جهد: هذا هو التفسير لمجموعة FC916x. تتألف من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار وهذا ما يتيح لـمجموعة FC916x الاهتمام بإزالة الغبار والأوساخ التي تشكو منها.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يولّد المحرك القوي هذا بقوة 2200 واط قوة امتصاص بقوة 500 واط لنتائج تنظيف ممتازة.
تم تصميم هذه المكنسة الكهربائية من Philips وتركيبها بحيث يمر الهواء الذي يشفط من خلال فلتر HEPA 13 القابل للغسيل (تصفية بنسبة 99.95%) قبل أن يتسرّب. لا مجال للتسرّب!
تتيح لك سعة كيس الغبار الكبير هذا أن تستخدمه إلى أقصى حد، مما يعني أن يمكنك تغيير كيس الغبار بشكل أقل تكرارًا.
تتيح لك فوهة الفرشاة الفائقة السرعة تنظيفًا عميقًا للسجاد وإزالة الشعر والمواد المخفوقة بشكل سيرع عن السجاد. تزيل الفرشاة الدوّارة جزيئات الغبار الصغيرة والشعر بفعالية، مما يمنحك أداء تنظيف أفضل بنسبة 25% على السجاد. كما تمنع عجلات الفوهة حدوث تلف في حال الاستخدام على الأرضيات الصلبة.
الفوهات والملحقات
تصميم
الأداء
التنقية
إمكانية الاستخدام
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