هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يولّد المحرك المتين بقدرة 1800 واط قوة شفط عالية تصل إلى 360 واط لنتائج تنظيف دقيقة.
تحافظ تقنية PowerCyclone 5 على أداء عالٍ لمدة أطول
تزيد تقنية PowerCyclone 5 سرعة تدفق الهواء في الحجرة الأسطوانية لفصل الغبار عن الهواء وللحفاظ على أداء عالٍ وعلى قوة شفط لفترة أطول.
فوهة MultiClean لتنظيف دقيق على كل الأرضيات
تم تصميم فوهة MultiClean لتثبت على مسافة قريبة جدًا من الأرضية، ما يضمن تنظيفًا دقيقًا على كل أنواع الأرضيات.
حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة
تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.
صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل
يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.
فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام
تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.
يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة
يقوم نظام التنقية المقفل بإحكام بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، للأشخاص الذين يشكون من الحساسية ولأي شخص يرغب في الحصول على مستوى أعلى من النظافة. يوازي مستوى التنقية HEPA 13**.
تتكيّف وصلات ActiveLock بسهولة مع كل مهمة
تسمح وصلات ActiveLock بتركيب الملحقات بسهولة لتتسع في الأنبوب مع الأجزاء المتداخلة بحركة تثبيت بسيطة.