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        تم إيقافه

        محرك أقراص محمول USB

        FM12FD35B/00

        سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

        جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمول USB الملوّن من Philips إصدار URBAN لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.

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        بدّل بين الملفات بسرعة فائقة!

        سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

        • 128 جيجابايت

        • Urban Edition 2.0

        نقل البيانات بسرعة مع جهاز USB 2.0 عالي السرعة

        تسمح معدلات نقل البيانات العالية السرعة بتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة الخاص بالكمبيوتر.

        غطاء واقٍ مضمّن لراحتك

        لا تضيّع الغطاء بعد الآن! يأتي الغطاء الواقي مضمّنًا في تصميم المنتج، ليبقى مثبتًا دائمًا في جهاز USB. لاستخدام الجهاز، ما عليك سوى إرجاع الغطاء إلى الوراء، وتوصيل الجهاز وتشغيله.

        غلاف سهل الفتح وصديق للبيئة

        تشير العلامات والثقوب على الغلاف إلى أفضل طريقة لفتح الغلاف والوصول بسرعة إلى جهاز USB من دون عناء.

        المواصفات التقنية

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        • عروض حصرية للأعضاء.
        • وصول مبكر إلى التخفيضات.
        • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.