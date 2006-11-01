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  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة

    2500 series مكواة بالبخار

    GC2520/27

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    2500 series مكواة بالبخار

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    أداء البخار يدوم طويلاً

    • إيقاف التقطر
    • نظام مضاد للكلس مزدوج
    2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

    2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

    2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً.

    تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

    تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

    تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

    نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

    نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

    يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

    بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

    بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

    بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

    تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2000
      التردد
      50-60
      الفولتية
      220 - 240

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      1.2
      أبعاد المنتج
      29.5×11.6×19.5

    • سهولة الاستخدام

      التحكم
      • ضوء مؤشر جاهزية درجة الحرارة
      • إعدادات بخار متغيرة
      وصول إلى مناطق صعبة
      أخدود الأزرار
      وقت إحماء سريع
      نعم

    • انزلاق سلس

      قاعدة أداة الكي
      قاعدة مكواة غير لاصقة

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      2  m
      راحة إضافية
      تحريك السلك 360 درجة
      إدارة الترسبات الكلسية
      نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      آمن في الاستخدام
      يتجاوز المعايير الدولية لاختبار السقوط
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • إزالة التجاعيد

      بخار عمودي
      نعم
      بخار مستمر
      لغاية 30 غ/دقيقة
      البخ
      نعم
      وصول إلى مناطق صعبة
      رأس مدبب
      بخار كثيف
      لغاية 90 غ/دقيقة

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