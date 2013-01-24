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2500 series

مكواة بالبخار

GC2520
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  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    2500 series مكواة بالبخار

    GC2520
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      بسيطة وسريعة وفعالة

      أداء البخار يدوم طويلاً

      • إيقاف التقطر
      • نظام مضاد للكلس مزدوج
      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً.

      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        راحة إضافية
        360 degree cord freedom
        إدارة الترسبات الكلسية
        Double Active Calc System
        طول سلك الطاقة
        2 m
        استخدام آمن
        Exceeds international drop test standards

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5
        التردد
        50-60
        الطاقة
        2000
        وقت إحماء سريع
        نعم
        الفولتية
        220 - 240
        وزن المنتج
        1.2
        وصول إلى مناطق صعبة
        Button groove
        التحكم
        • Temperature ready light
        • Variable steam settings

      • إزالة التجاعيد

        وصول إلى مناطق صعبة
        Pointed tip
        مِرش
        Yes
        بخار مستمر
        Up to 30 gr/min
        البخار الكثيف
        Up to 90 gr/min
        بخار عمودي
        Yes

      • انزلاق سلس

        قاعدة المكواة
        Non-stick soleplate

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