حل كامل ومتكامل
تقدّم 8000 Series المتكاملة نتائج رائعة في إزالة التجاعيد عن كل الملابس، وذلك بفضل البخار الفعال واللوح المتعدد الزوايا لراحة قصوى. يمكنك القضاء على كل التجاعيد حتى في أصعب المناطق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حل كامل ومتكامل
تقدّم 8000 Series المتكاملة نتائج رائعة في إزالة التجاعيد عن كل الملابس، وذلك بفضل البخار الفعال واللوح المتعدد الزوايا لراحة قصوى. يمكنك القضاء على كل التجاعيد حتى في أصعب المناطق. إكتشف كلّ المميزات
حل كامل ومتكامل
تقدّم 8000 Series المتكاملة نتائج رائعة في إزالة التجاعيد عن كل الملابس، وذلك بفضل البخار الفعال واللوح المتعدد الزوايا لراحة قصوى. يمكنك القضاء على كل التجاعيد حتى في أصعب المناطق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حل كامل ومتكامل
تقدّم 8000 Series المتكاملة نتائج رائعة في إزالة التجاعيد عن كل الملابس، وذلك بفضل البخار الفعال واللوح المتعدد الزوايا لراحة قصوى. يمكنك القضاء على كل التجاعيد حتى في أصعب المناطق. إكتشف كلّ المميزات
يمكن إمالة اللوح المتعدد الزوايا بأي زاوية تريدها لتحصل على تجربة مرنة ومريحة.
تتيح تقنية التسخين المزدوج للبخار بالتغلغل بقوة للتخلص من التجاعيد والتأكد من أن تكون ملابسك في أحسن مظهر.
تضمن تقنية OptimalTEMP عدم التسبب بحروق على أي أقمشة قابلة للكيّ، فيمكنك كيّ ما تريده من الجينز إلى الحرير باستخدام إعداد درجة حرارة مثالية واحد.
يقتل 99,9% من البكتيريا** ويزيل الروائح للمحافظة على نضارة الملابس وجعلها تدوم لفترة أطول.
يتيح معدل البخار المستمر الكيّ بالبخار بدون مجهود، موفرًا كمية مثالية من البخار لإزالة التجاعيد وتسريع عملية الكيّ بشكل إجمالي.
تتميز قاعدة البخار على الجهاز بثلاثة أطراف دقيقة مصممة لمعالجة المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الياقات والمساحات بين الأزرار بسهولة.
يسمح المشبك العلوي بتعليق ملابسك من علاقة الثياب ثم يمكنك طيه وتوضيبه بسهولة إذا لم تكن بحاجة إليه.
تم تصميم غطاء لوح الكيّ مع 4 طبقات لمنع التقطير عند استخدام لوح الكيّ في زوايا مختلفة، ما يساعد في تسريع نتائجك عند كيّ أي ملابس.
يمكنك تخزين رأس الجهاز البخاري بسهولة في القاعدة القابلة للتدوير التي تمكنك من إبقاء الجهاز البخاري في متناول يدك دائمًا.
يساعد اللوح المدبب في كيّ الملابس التي فيها مناطق صعبة بسهولة. وهو مثالي للياقات والأكمام ومناطق الكتف وملابس الأطفال.
يجب إزالة الترسبات الكلسية من الأجهزة البخارية بشكل منتظم لضمان أداء البخار المرتفع. يمنع المحرك المبتكر الجديد الذي نقدّمه تراكم الترسبات الكلسية، لأداء يدوم لفترة طويلة.
ينتقل الجهاز البخاري إلى وضع الاستعداد تلقائيًا عندما يصبح خزان المياه فارغًا، وذلك لتطمئن بالك عندما تتركه بدون مراقبة.
عجلات مضمنة تتيح لك نقل الجهاز بسهولة وسرعة إلى أي مكانٍ تحتاج إليه.
سهل الاستخدام
إزالة التجاعيد بسرعة
التخزين
الحجم والوزن
الفعالية الصديقة للبيئة
الضمان
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