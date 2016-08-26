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  • عملية قص وحلاقة خالية من التشطيبات وتهيج بشرة أقل عملية قص وحلاقة خالية من التشطيبات وتهيج بشرة أقل عملية قص وحلاقة خالية من التشطيبات وتهيج بشرة أقل

    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر المنزلية

    HC3100/13

    عملية قص وحلاقة خالية من التشطيبات وتهيج بشرة أقل

    تم تصميم آلة قص الشعر المنزلية من Philips لتحسين جودة قصة الشعر أو الحلاقة مرة بعد مرة. فالشفرات القوية المصنوعة من الفولاذ تتميز بتصميم خاص يخفف من تهيّج البشرة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر المنزلية

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    عملية قص وحلاقة خالية من التشطيبات وتهيج بشرة أقل

    آلة مثالية لشعر الرأس والوجه

    • بكرة محرّك نحاسية
    • شفرات من الفولاذ المتين
    • سلك 2,4 م
    • 4 أمشاط قابلة للتثبيت بكبسة زر
    يتميّز المحرّك الخطي المتين بأداء قص قوي

    يتميّز المحرّك الخطي المتين بأداء قص قوي

    صُممت آلة قص الشعر من Philips مع محرّك خطي لتوفير قوة قص ثابتة ومتينة مرة بعد مرة.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

    شفرات خاصة لضرر أقل على البشرة

    شفرات خاصة لضرر أقل على البشرة

    صُممت آلة قص الشعر من Philips لضمان أقل عدد من التشطيبات أثناء تسريح شعرك بطريقة فريدة، لتكون فخورًا وواثقًا بنفسك.

    أمشاط شعر قابلة للتثبيت بكبسة زر لأفضل نتائج قص

    أمشاط شعر قابلة للتثبيت بكبسة زر لأفضل نتائج قص

    تأتي آلة قص الشعر مزوّدة بـ 4 أمشاط قابلة للتثبيت بكبسة زر. حدد الطول الذي ترغب فيه في كل من الأمشاط المختلفة واحصل على عملية تشذيب متسقة وناعمة ومتساوية مرة بعد مرة.

    آلة مثالية لشعر الرأس والوجه

    تمنحك لك آلة قص الشعر من Philips حرية تسريح شعر رأسك ولحيتك بأساليب متنوعة، وحتى إزالة الشعر بالكامل.

    شفرات قوية من الفولاذ لتدوم لمدة أطول لغاية 4 مرات*

    صُممت الشفرات الفولاذية من Philips لمقاومة التصدعات والكسور، لتدوم لمدة أطول لغاية 4 مرات*

    تتميز الشفرات القابلة للضبط بدقتها الفائقة من 0,5 مم إلى 3 مم

    بفضل ضبط عتلة الإبهام بطريقة مناسبة، يمكن ضبط الشفرات لإجراء عملية قص جريئة كما وتشذيب اللحية الخفيفة بدون استخدام المشط. تزوّدك الأمشاط الإضافية بفرصة الحصول على تسريحات شعر متعددة.

    مقبض غير مالس بإمكانية إمساك سهلة ومقاومة للانزلاق

    مقبض غير مالس بطريقة ذكية لإمكانية إمساك مريحة.

    سلك طويل جدًا يبلغ 2,4 م

    يوفر لك السلك بطول 2,4 م إمكانية وصول رائعة للتحرك بسهولة أثناء القص.

    رؤوس شفرات مصممة بشكل خاص لجروح أقل

    صُممت رؤوس الشفرات من Philips لتقليل خطر التعرّض لجروح أثناء قص الشعر أو اللحية.

    المواصفات التقنية

    • نظام الطاقة

      المحرّك
      بكرة محرّك نحاسية
      العملية
      استخدام سلكي فقط

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • زيت التشحيم
      الملحقات
      4 أمشاط للشعر
      سلك الطاقة
      طويل جدًا 2,4 م

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      عنصر القص
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      عرض رأس التشذيب
      41 ملم
      تحديد الطول
      عتلة الإبهام

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