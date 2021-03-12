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  • قصة شعر سريعة ومتساوية قصة شعر سريعة ومتساوية قصة شعر سريعة ومتساوية

    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

    HC3525/13

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    قصة شعر سريعة ومتساوية

    تتيح لك آلة Hair Clipper 3000 من Philips الحصول على قصة شعر سريعة ومتساوية. وبفضل إعدادات الطول الـ 13 المتوفرة، وتقنيتي Trim-and-Flow وDualCut، تستطيع الحصول على نتيجة نهائية متساوية بسرعة.

    إكتشف كلّ المميزات

    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

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    قصة شعر سريعة ومتساوية

    قص شعر أسرع بدون انسداد

    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ التلقائي
    • 13 إعداد طول
    • 45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي/عملية شحن لمدة 8 ساعات
    احصل على عمر افتراضي أطول للبطارية بفضل تصميم DuraPower المحسن

    احصل على عمر افتراضي أطول للبطارية بفضل تصميم DuraPower المحسن

    آلة يمكنك الاعتماد عليها دائمًا للحصول على مظهر رائع. تحمي تقنية DuraPower المحرك والبطارية من الإجهاد المفرط، ما يطيل عمر آلة القص الافتراضي.

    ضبط طول الشعر من 0,5 مم الى 23 مم بسهولة

    ضبط طول الشعر من 0,5 مم الى 23 مم بسهولة

    اختر طول شعرك بدقة وسهولة. اختر من بين 12 إعدادًا تتراوح بين 1 مم و23 مم بزيادات مقدارها 2 مم. أما إذا أردت الحصول على قصة شعر أقصر بعد، فما عليك سوى إزالة المشط للقص الدقيق عند طول 0,5 مم.

    شفرات فولاذية ذاتية الشحذ لا تحتاج إلى تزييت

    شفرات فولاذية ذاتية الشحذ لا تحتاج إلى تزييت

    صار التألق بالمظهر أسهل من أي وقتٍ مضى. تتميز آلات قص الشعر التي نقدمها بشفرات ذاتية الشحذ تدوم لفترة طويلة جدًا، ما يضمن لك إمكانية تصفيف شعرك بدقة منذ الاستخدام الأول وحتى خمس سنوات لاحقة وأكثر بعد.

    45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي أو تشغيل سلكي غير محدود

    45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي أو تشغيل سلكي غير محدود

    ولت أيام التعثر بآلات قص الشعر السلكية. يمكنك الحصول على ما يصل إلى 45 دقيقة من القص الكفوء بفضل عملية شحن واحدة مدتها 8 ساعات، أو يمكنك إبقاء الآلة موصولة للاستمتاع بحلاقة بدون انقطاع.

    تصميم مريح مع مقبض مريح

    تصميم مريح مع مقبض مريح

    تتميز آلات قص الشعر من Philips بمقبض غير مالس مصمم لتسهيل حمل الآلة، ما يضمن لك إمكانية التحكم في قص شعرك والراحة خلاله.

    شفرات قابلة للغسل يمكن إزالتها بسرعة للتنظيف السهل

    شفرات قابلة للغسل يمكن إزالتها بسرعة للتنظيف السهل

    يمكنك تنظيف آلات قص الشعر الكهربائية بسهولة. فقط اضغط على الرأس لفتحه وازالة الشفرات وتنظيفها

    شفرات لا تحتاج الى صيانة: لا حاجة إلى التزييت أبدًا

    شفرات لا تحتاج الى صيانة: لا حاجة إلى التزييت أبدًا

    استمتع بقوة قص تسهل المحافظة عليها — فشفرات Philips لا تحتاج الى التزييت أبدًا.

    ضمان عالمي لمدة سنتين لحماية الشراء

    ضمان عالمي لمدة سنتين لحماية الشراء

    منتج لتصفيف الشعر مصمم ليدوم طويلاً: يقدم الضمان تغطية لمدة تصل إلى 5 سنوات، بما في ذلك ضمان عالمي قياسي لمدة سنتين، مع 3 سنوات إضافية متاحة عند تسجيل الجهاز في غضون 90 يومًا من تاريخ الشراء.

    حسن مظهرك بسهولة: مشط لحية قابل للضبط بشكل مذهل

    حسن مظهرك بسهولة: مشط لحية قابل للضبط بشكل مذهل

    أكثر من مجرد قصة شعر. تتميز آلات قص الشعر من Philips بمشط للحية قابل للتعديل يوفر حتى 12 إعدادًا للطول تتراوح بين 1 مم و23 مم. ويمكنك الحصول على طول اللحية المثالي لقصة شعرك الجديدة لتضمن الظهور بأبهى حللك.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      المشط
      • مشط شعر قابل للضبط
      • مشط للحية قابل للضبط للغاية
      الصيانة
      فرشاة التنظيف

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      45 دقيقة
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 8 ساعات
      نوع البطارية
      Ni-MH

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان لمدة تصل إلى 5 سنوات
      نعم

    • نظام قص

      عنصر القص
      شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي
      عدد إعدادات الطول
      13
      مجموعة من إعدادات الطول
      من 0,5 إلى 23 مم
      الدقة (حجم التدرجات)
      2 مم

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      التنظيف
      • مقص قابل للفك
      • شفرات قابلة للغسل
      العملية
      للاستخدام السلكي واللاسلكي

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