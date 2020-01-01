HC5630/13
قصة شعر سريعة ومتساوية
احصل على قصة شعر متساوية بفضل تقنيتَي DualCut وTrim-n-Flow Pro. إن تصميم المشط الجديد يمنع أن يعلق الشعر بمختلف مستويات طوله في المشط، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسمح التصميم المبتكر للمشط بقص الشعر وإزاحته بعيدًا عن الشفرات أثناء الاستخدام، لتفادي أن يعلق حتى الشعر الطويل في المشط. بالتالي، ستتمكّن من بدء تسريحتك وإنهائها من دون توقّف.
تتميّز Hairclipper 5000 من Philips بتقنية DualCut المتطورة لدقة قصوى. كذلك، تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وهي مصممة لتبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها.
قُصّ شعرك على الطول الذي ترغب به تمامًا بفضل المشطين القابلين للضبط اللذين يقصان ما بين 2 مم و28 مم بزيادات قدرها 1 مم أو مشط اللحية الخفيفة بدقة 2 مم أو أزل المشط لتشذيب دقيق يبلغ 0,5 مم.
لا تنشغل بتشابك أسلاك آلات قص الشعر اللاسلكية – سيمنحك الشحن لساعة واحدة مدة تبلغ 90 دقيقة من القص القوي. أو يمكنك إبقاءها متصلة بمصدر الطاقة للحصول على تشذيب دون انقطاع.
ما عليك سوى غسل أداة القص تحت الحنفية لتنظيف سريع وسهل.
أداة قص الشعر المثالية للشعر الكثيف. ما عليك سوى الضغط على وضع السرعة القصوى للحصول على تعزيز إضافي للطاقة.
تتميّز أدوات القص من Philips بقبضة غير مالسة مصممة لتوفير سعولة الاستخدام، لكي تتمكن من قص شعرك وأنت تتمتع بالراحة والتحكم.
قوة قص تسهل المحافظة عليها — فشفراتنا لا تحتاج إلى التزييت مطلقًا.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.
شذّب لحيتك الخفيفة أو ضَع اللمسات النهائية على شعرك بفضل مشط اللحية الإضافي بدقة 2 مم.
حافظ على أداة القص والأمشاط والملحقات مرتّبة في حقيبة التخزين الملائمة.
تم تصميم الشفرات الفولاذية الذاتية الشحذ لتدوم طويلاً. وحتى بعد 5 سنوات، تقص الشعيرات بدقة وفعالية اليوم الأول من استخدامها.
نظام الطاقة
الملحقات
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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