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  • بات تحضير الساندويتشات سهلاً بات تحضير الساندويتشات سهلاً بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    مجموعة الاستخدام اليومي آلة تحميص الساندويتشات

    HD2384/10

    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    إنها عملية سهلة! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الاستخدام اليومي آلة تحميص الساندويتشات

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    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    طعام لذيذ في وقت قصير

    • أبيض وأخضر
    ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل السنادويتش

    ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل السنادويتش

    ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل جهاز تحميص الساندويتشات من Philips.

    تخزين عمودي، وصغير

    تخزين عمودي، وصغير

    تخزين عمودي، وصغير.

    مقبض عازل للحرارة

    مقبض عازل للحرارة

    مقبض عازل للحرارة.

    تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة غير لاصقة

    تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة غير لاصقة

    ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو

    ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      أبيض/أزرق

    • المواصفات العامّة

      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
    Badge-D2C

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