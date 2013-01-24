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Daily Collection

آلة تحميص الساندويتشات

HD2384/10
التصنيف الإجمالي / 5
  • بات تحضير الساندويتشات سهلاً بات تحضير الساندويتشات سهلاً بات تحضير الساندويتشات سهلاً
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    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

    HD2384/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    إنها عملية سهلة! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    إنها عملية سهلة! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير! إكتشف كلّ المميزات

    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    إنها عملية سهلة! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    إنها عملية سهلة! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير! إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل sandwich-maker

      بات تحضير الساندويتشات سهلاً

      طعام لذيذ في وقت قصير

      • أبيض وأخضر
      ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل السنادويتش

      ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل السنادويتش

      ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل جهاز تحميص الساندويتشات من Philips.

      تخزين عمودي، وصغير

      تخزين عمودي، وصغير

      تخزين عمودي، وصغير.

      مقبض عازل للحرارة

      مقبض عازل للحرارة

      مقبض عازل للحرارة.

      تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة غير لاصقة

      تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة غير لاصقة

      ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو

      ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض/أزرق

      • المواصفات العامّة

        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم

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