بات تحضير الساندويتشات سهلاً
إنها عملية سهلة! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بات تحضير الساندويتشات سهلاً
إنها عملية سهلة! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير! إكتشف كلّ المميزات
بات تحضير الساندويتشات سهلاً
إنها عملية سهلة! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بات تحضير الساندويتشات سهلاً
إنها عملية سهلة! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير! إكتشف كلّ المميزات
ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل جهاز تحميص الساندويتشات من Philips.
تخزين عمودي، وصغير.
مقبض عازل للحرارة.
ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو.
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة