تحميص مثالي بسهولة
استمتع بالمذاق اللذيذ للمأكولات المحمّصة بفضل آلة تحميص الخبز الصغيرة الحجم هذه من Philips. فهي تتميز بفتحتين كبيرتين لتحميص الخبز تتلاءمان مع مختلف أنواع الخبز وصينية لالتقاط فتات الخبز قابلة للفك وسهلة التنظيف بالإضافة إلى ميزة تثبيت الخبز في الوسط لتحميص متساوٍ و 7 إعدادات للتحميص ووظيفة إزالة الجليد. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحميص مثالي بسهولة
استمتع بالمذاق اللذيذ للمأكولات المحمّصة بفضل آلة تحميص الخبز الصغيرة الحجم هذه من Philips. فهي تتميز بفتحتين كبيرتين لتحميص الخبز تتلاءمان مع مختلف أنواع الخبز وصينية لالتقاط فتات الخبز قابلة للفك وسهلة التنظيف بالإضافة إلى ميزة تثبيت الخبز في الوسط لتحميص متساوٍ و 7 إعدادات للتحميص ووظيفة إزالة الجليد. إكتشف كلّ المميزات
تحميص مثالي بسهولة
استمتع بالمذاق اللذيذ للمأكولات المحمّصة بفضل آلة تحميص الخبز الصغيرة الحجم هذه من Philips. فهي تتميز بفتحتين كبيرتين لتحميص الخبز تتلاءمان مع مختلف أنواع الخبز وصينية لالتقاط فتات الخبز قابلة للفك وسهلة التنظيف بالإضافة إلى ميزة تثبيت الخبز في الوسط لتحميص متساوٍ و 7 إعدادات للتحميص ووظيفة إزالة الجليد. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحميص مثالي بسهولة
استمتع بالمذاق اللذيذ للمأكولات المحمّصة بفضل آلة تحميص الخبز الصغيرة الحجم هذه من Philips. فهي تتميز بفتحتين كبيرتين لتحميص الخبز تتلاءمان مع مختلف أنواع الخبز وصينية لالتقاط فتات الخبز قابلة للفك وسهلة التنظيف بالإضافة إلى ميزة تثبيت الخبز في الوسط لتحميص متساوٍ و 7 إعدادات للتحميص ووظيفة إزالة الجليد. إكتشف كلّ المميزات
الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز بارد دائمًا ويمكن لمسه بأمان.
زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت.
سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.
تناسب مختلف أنواع الخبز بفضل فتحتها الكبيرة.
توفر آلة تحميص الخبز من Philips مساحة على سطح الطاولة بفضل تصميمها الصغير الحجم.
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
مواصفات التصميم