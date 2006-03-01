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  • تحميص مثالي بسهولة تحميص مثالي بسهولة تحميص مثالي بسهولة

    Daily Collection آلة تحميص الخبز

    HD2566/20

    تحميص مثالي بسهولة

    استمتع بالمذاق اللذيذ للمأكولات المحمّصة بفضل آلة تحميص الخبز الصغيرة الحجم هذه من Philips. فهي تتميز بفتحتين كبيرتين لتحميص الخبز تتلاءمان مع مختلف أنواع الخبز وصينية لالتقاط فتات الخبز قابلة للفك وسهلة التنظيف بالإضافة إلى ميزة تثبيت الخبز في الوسط لتحميص متساوٍ و 7 إعدادات للتحميص ووظيفة إزالة الجليد.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection آلة تحميص الخبز

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    تحميص مثالي بسهولة

    آلة تحميص ذات تصميم معدني وحجم صغير مع فتحات كبيرة لتحميص الخبز

    • فتحتان
    • صغيرة الحجم
    • أسود وفضي
    تبقى الجهة الخارجية من آلة التحميص باردة ويكمن لمسها بأمان

    تبقى الجهة الخارجية من آلة التحميص باردة ويكمن لمسها بأمان

    الجزء الخارجي للمحمـصة يبقى بارداً دائماً وآمناً عند اللمس.

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر الإلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت.

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

    فتحة كبيرة تناسب مختلف أنواع الخبز

    فتحة كبيرة تناسب مختلف أنواع الخبز

    تناسب مختلف أنواع الخبز بفضل فتحتها الكبيرة.

    محمـصة مدمجة لتوفير المساحة على سطح المطبخ

    توفر محمـصة فيليبس مساحة على سطح المطبخ بفضل تصميمها المدمج.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      المواد
      غطاء خارجي بلاستيكي (بولي بروبيلين/بولي كربونات/أكريلونيتريل ستايرين بيوتادين)، وطبقة كروم على الجانب العلوي
      اللون (الألوان)
      أسود/فضي

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      950  W
      طول سلك الطاقة
      0.9  m
      التردد
      50-60  Hz
      حجم الفتحة (الطول x العرض x الارتفاع)
      130‏ x 32 x‏ 120  mm

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم

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