مجموعة Viva آلة تحميص الخبز
خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا
فتحتان أعرض بنسبة 10%* مع رفوف بميزة التمركز الذاتي، بغض النظر عما إذا كانت الشرائح رفيعة أو سميكة ومقطعة باليد؛ ضع دائمًا كل شريحة في الوسط وثبّتها بطريقة مثالية لتحصل على شريحة محمّصة بطريقة متساوية.
إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مجموعة Viva آلة تحميص الخبز
خبز محمص رائع ومقرمش، أكان مقطعًا باليد أو آليًا فتحتان عريضتان جدًا لشرائح خبز سميكة أو رفيعة آلة تحميص الخبز بفتحتَين عريضتَين جدًا جهاز مضمّن لتسخين الخبز معدن فتحة عريضة جدًا لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة، الطازجة أو المثلجة.
تقوم آلية التمركز الذاتي بوضع كل شريحة خبر في الوسط بطريقة مثالية، لتحميرها بشكل متساوٍ، بغض النظر عن سماكتها.
رفّ مضمّن للخبز لتسخين اللفائف أو المعجنات أو الخبز
رفّ مضمّن للخبز لتسخين المعجنات أو اللفائف أو الخبز بسهولة تامة.
إعادة التسخين وإذابة الجليد بدفعة واحدة
وظيفتا إعادة التسخين وإذابة الجليد لتحميص الخبز المجلّد بدفعة واحدة
صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل
تنظيف سهل بفضل صَينية الفتات القابلة للفك.
إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية
تساعد ميزة إيقاف التشغيل التلقائي في حماية المنتج من القصر في الدائرة الكهربائية.
ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الصغرى بأمان
تتيح لك هذه الميزة رفع قطع الخبز الصغرى لأعلى لإخراجها بأمان.
زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت 7 مستويات قابلة للضبط للتحكم بدرجة التحميص
اضبط مستوى الحرارة حسبما تفضل واحصل على خبز محمص بالطريقة التي تريدها.
عرض كل الميزات عرض ميزات أقل
عرض كل ميزات المنتج عرض ميزات المنتج أقل المواصفات التقنية
بلد المنشأ
صُنع في
الصين
المواصفات التقنية
الفولتية
220-240
V الطاقة
860-1050
W طول سلك الطاقة
0.85
m التردد
50-60
Hz
الوزن والأبعاد
أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
334x200x221
mm أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
300x172x201
mm وزن المنتج
1,57
kg الوزن مع التغليف
2,04
kg حجم الفتحة (طول×عرض×ارتفاع)
138x33x125
mm
المواصفات العامّة
عدد مستويات التحميص
7 ميزات المنتج
التصميم واللون الخارجي
اللون (الألوان)
ذهبي وردي معدني/أبيض مواد الهيكل الرئيسي
معدن وبلاستيك
الخدمة
ضمان عالمي لمدة سنتين
نعم
الاستدامة
دليل المستخدم
90% ورق مُعاد تدويره
رؤية كل المواصفات رؤية عدد أقل من المواصفات
عرض كل المواصفات التقنية عرض المواصفات التقنية أقل
المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا
فتحة أعرض بنسبة 10% مقارنةً بالمنتج السابق (HD2630)
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.