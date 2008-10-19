مصطلحات البحث

AR
EN
  • استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص الخبز

    HD2648/20

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص من Philips بتشغيل مستقل ثنائي الشرائح، وفتحات باتساعات مختلفة لتحميص حتى أربع شرائح رفيعة أو سميكة ذهبية اللون بالتساوي في كل الأجزاء. وتتميز هذه الآلة بزر للإلغاء وإزالة الجليد وإعادة التسخين، بالإضافة إلى تحكم في مختلف أنواع التحميص وصينية تجميع الفُتات القابلة للفك.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة تحميص الخبز

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلة تحميص الخبز

    استمتع بتناول الخبز المحمص اللذيذ مع أحبائك

    آلة تحميص لتتمتع دائمًا بخبز محمّص ذهبي اللون

    • 4 فتحات معدنية
    • وظيفتان
    • معدنية
    • إعادة التسخين وإزالة الجليد
    لتحميص شريحتين بشكل منفصل أو 4 شرائح في نفس الوقت

    لتحميص شريحتين بشكل منفصل أو 4 شرائح في نفس الوقت

    تشغيل مزدوج بشريحتين مستقلتين لتحميص شريحتي خبز بشكل منفصل أو أربع شرائح في نفس الوقت للحصول على المرونة المثلى والراحة التامة.

    تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

    تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة

    تحميص شرائح الخبز السميكة والرقيقة بسهولة.

    يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

    يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

    يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس.

    ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان

    ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان

    ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان.

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

    إن إعداد إعادة التسخين يقوم بتسخين الخبز أو بزيادة تحميصه

    إن إعداد إعادة التسخين يقوم بتسخين الخبز أو بزيادة تحميصه

    فتحة(فتحات) عريضة وعميقة جدًا لتلائم كافة أنواع الخبز

    فتحة(فتحات) عريضة وعميقة جدًا لتلائم كافة أنواع الخبز.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      فضي
      المواد
      معدنية

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      طول سلك الطاقة
      0.85  cm
      الطاقة
      1800  W
      التردد
      50/60  Hz
      حجم الفتحة (الطول x العرض x الارتفاع)
      136‏x‏28‏x‏130  mm

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
      نعم
      إعدادات تحميص متعددة
      7

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.