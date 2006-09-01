طعام لذيذ وساخن بسهولة تامة

فرن التحميص المتعدد الأغراض الذي يصلح لأي شيء تقريبًا! يصلح للخبز والشواء والتحميص والتسخين مع الكثير من مميزات الطهي السهل بما يتيح لك نتائجًا شهية في كل مرة. يتضمن منظمًا حراريًا قابلاً للضبط ومؤقّتًا حتى 45 دقيقة وصينية خبز وصينية فتات.