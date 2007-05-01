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  • مشروبات ساخنة لذيذة جداً مشروبات ساخنة لذيذة جداً مشروبات ساخنة لذيذة جداً

    Pure Essentials Collection الغلاية

    HD4686/90

    مشروبات ساخنة لذيذة جداً

    للحصول على نكهة قصوى، يجب تحضير مشروب ساخن على درجة حرارة مثالية: فعلى سبيل المثال، يحتاج الشاي الأخضر إلى مياه تصل حرارتها إلى 80 درجة مئوية، والقهوة الفورية 90 درجة مئوية أما الشاي الأسود أو الشوكولاتة الساخنة أو الحساء فتحتاج إلى حرارة تبلغ 100 درجة مئوية. اختر الإعداد المناسب على الغلاية وتلذّذ بمشروبك المفضّل.

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    Pure Essentials Collection الغلاية

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    مع إعدادات حرارة مثالية للمشروبات

    • قوة 2400 واط وسعة 1.5 لتر
    • التحكم الرقمي بدرجات الحرارة
    • أسود
    • المحافظة على السخونة
    إعدادات درجة الحرارة الرقمية على 40 و80 و90 و100 درجة مئوية

    إعدادات درجة الحرارة الرقمية على 40 و80 و90 و100 درجة مئوية

    إعدادات درجة الحرارة على 40 و80 و90 و100 درجة مئوية للتأكد من أن يكون المكون الأساسي للشاي أو القهوة الفورية أو الحساء أو النودلز على درجة الحرارة التي تريدها.

    تحافظ وظيفة حفظ السخونة على درجة حرارة المياه التي قمت بتعيينها

    تحافظ وظيفة حفظ السخونة على درجة حرارة المياه التي قمت بتعيينها

    تحافظ وظيفة حفظ السخونة على درجة حرارة المياه التي قمت بتعيينها.

    غطاء دوار مع فتحة عريضة لعملية تعبئة وتنظيف سهلة

    غطاء دوار مع فتحة عريضة لعملية تعبئة وتنظيف سهلة

    غطاء دوار مع فتحة عريضة لعملية تعبئة وتنظيف سهلة، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

    فلتر ثلاثي الطبقات مضاد للكلس للحصول على كوب مياه نظيف

    فلتر ثلاثي الطبقات مضاد للكلس للحصول على كوب مياه نظيف

    فلتر ثلاثي الطبقات مضاد للكلس للحصول على كوب مياه نظيف وغلاية أنظف.

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة

    يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

    يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

    ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.

    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

    سطح بارد لملمس آمن

    سطح بارد لملمس آمن

    تكون الجهة الخارجية من آلة تحميص الخبز باردة دائمًا ويمكن لمسها بأمان.

    صوت جرس عندما تصبح المياه جاهزة

    يصدر صوت جرس عندما تبلغ المياه نقطة الغليان.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      المواد
      • لولب التسخين: فولاذ لا يصدأ
      • الغلاف الخارجي: فولاذ مقاوم للصدأ وبوليبروبيلين
      • المفتاح وحامل الأداة: بوليبروبيلين
      اللون (الألوان)
      أسود ومعدني وأحمر

    • الأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      14,6×25,1×22,2  cm
      أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
      31,6×18,8×23,3  cm

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      0,75  m
      الطاقة
      2400  W
      الفولتية
      220-240  V
      السعة
      1.5  l
      التردد
      50-60  Hz

    • المواصفات العامة

      تخزين السلك
      نعم
      قاعدة تدور 360 درجة
      نعم
      استخدام لاسلكي
      نعم
      غطاء واسع مفتوح
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مقبض مريح
      نعم
      ملء سهل عبر الفوهة
      نعم
      حماية من الغليان إلى الجفاف
      نعم
      أداة تسخين مسطّحة
      نعم
      ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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