جهاز DECT لمراقبة الطفل

غلاية مصنوعة من الألومنيوم مع هيكل مقاوم للخدوش ولا يُظهر بصمات الأصابع. يمنع نظام التصفية المتقدّم وصول الترسبات الكلسية إلى مشروبك كما يحافظ على نظافة الغلاية. كذلك، تضيء حلقة أنيقة باللون الأزرق في القاعدة عند تشغيل الغلاية. إكتشف كلّ المميزات