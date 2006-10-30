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  • جهاز DECT لمراقبة الطفل جهاز DECT لمراقبة الطفل جهاز DECT لمراقبة الطفل

    Aluminium Collection الغلاية

    HD4690/00

    جهاز DECT لمراقبة الطفل

    غلاية مصنوعة من الألومنيوم مع هيكل مقاوم للخدوش ولا يُظهر بصمات الأصابع. يمنع نظام التصفية المتقدّم وصول الترسبات الكلسية إلى مشروبك كما يحافظ على نظافة الغلاية. كذلك، تضيء حلقة أنيقة باللون الأزرق في القاعدة عند تشغيل الغلاية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Aluminium Collection الغلاية

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    جهاز DECT لمراقبة الطفل

    أفضل فلتر مضاد للترسبات الكلسية ويدوم طويلاً في السوق

    • قوة 2400 واط وسعة 1.5 لتر
    • قاعدة من اللون الأزرق الفاتح
    • الألمنيوم
    • غطاء كبس
    تضيء حلقة الضوء عند تشغيل الغلاية

    تضيء حلقة الضوء عند تشغيل الغلاية

    تضيء حلقة الضوء الأزرق في قاعدة الغلاية، ما يمنحها شكلاً أكثر تميّزًا ويشير بوضوح إلى أنه تم تشغيل الغلاية.

    غطاء كبس مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف

    غطاء كبس مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف

    غطاء كبس مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

    مسكة مريحة وملائمة لكل أحجام الأيادي

    مسكة مريحة وملائمة لكل أحجام الأيادي

    مسكة مريحة وملائمة لكل أحجام الأيادي لإمكانية إمساك سهلة.

    نظام لفّ الأسلاك لتخزين سهل

    نظام لفّ الأسلاك لتخزين سهل

    يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة

    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

    سطح بارد لملمس آمن

    سطح بارد لملمس آمن

    تكون الجهة الخارجية من آلة تحميص الخبز باردة دائمًا ويمكن لمسها بأمان.

    يرن الجرس عندما تصبح المياه جاهزة

    يرن الجرس عندما تصل المياه إلى نقطة الغليان.

    فلتر ثلاثي الطبقات مضاد للكلس للحصول على كوب مياه نظيف

    فلتر ثلاثي الطبقات مضاد للكلس للحصول على كوب مياه نظيف وغلاية أنظف.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      ألومنيوم
      المواد
      • لولب التسخين: فولاذ لا يصدأ
      • الغلاف الخارجي: فولاذ مقاوم للصدأ
      • المفتاح وحامل الأداة: بوليبروبيلين
      وزن الجهاز المنزلي
      1.65  kg

    • الأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      16,2×27,7×23,6  cm
      أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
      27,3×22,6×31,8  cm

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      2400  W
      طول سلك الطاقة
      0,75  m
      السعة
      1.5  l
      التردد
      50-60  Hz

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      قاعدة تدور 360 درجة
      نعم
      لاسلكي
      نعم
      غطاء واسع مفتوح
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مقبض مريح
      نعم
      ملء سهل عبر الفوهة
      نعم
      حماية من الغليان حتى الجفاف
      نعم
      أداة تسخين مسطّحة
      نعم
      ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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