تمتع بالطعام، شارك بالمرح

شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه.