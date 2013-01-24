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المقلاة العميقة الواسعة

HD6155
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
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    المقلاة العميقة الواسعة

    HD6155
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تمتع بالطعام، شارك بالمرح

    شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات

    المقلاة العميقة الواسعة

    تمتع بالطعام، شارك بالمرح

    شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات

    تمتع بالطعام، شارك بالمرح

    شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات

    المقلاة العميقة الواسعة

    تمتع بالطعام، شارك بالمرح

    شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه. إكتشف كلّ المميزات

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      أحجام كبيرة لفتح شهية العائلة

      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • موقت
      يتيح الموقت الرقمي القابل للفك إمكانية الإعداد المسبق لوقت القلي

      يتيح الموقت الرقمي القابل للفك إمكانية الإعداد المسبق لوقت القلي

      يتيح إمكانية الإعداد المسبق لوقت القلي بسهولة. يمكن فك الموقت من الغلاف الخارجي للمقلاة وفصله، فأنت لست بحاجة إلى مراقبة طعامك بعد الآن!

      مرشح متعدد الطبقات قابل للفك للتخفيف من الروائح غير المرغوب فيها

      مرشح متعدد الطبقات قابل للفك للتخفيف من الروائح غير المرغوب فيها

      تقلل مقلاة Philips الواسعة العميقة من روائح القلي غير المرغوب فيها ويمكن غسلها في غسالة الأطباق. لا داعي للاستبدال.

      حاوية زيت إضافية، مثالية لتصفية الزيت وتخزينه

      حاوية زيت إضافية، مثالية لتصفية الزيت وتخزينه

      مثالية لتصفية الزيت وتخزينه. تجعل التصفية الزيت أكثر نظافةَ، وهذا أمر مفيد لصحتك، كما تجعل الزيت يدوم طويلاً. يمكن استخدام الحاوية أيضًا لتخزين الزيت المُستعمل.

      تمنع سلة القلي القابلة للرفع والخفض حدوث طرطشة الزيت

      تمنع سلة القلي القابلة للرفع والخفض حدوث طرطشة الزيت

      كل الأجزاء قابلة للغسل في غسالة الأطباق باستثناء الغطاء

      كل الأجزاء قابلة للغسل في غسالة الأطباق باستثناء الغطاء

      وعاء داخلي قابل للفك لصب الزيت والتنظيف بسهولة

      وعاء داخلي قابل للفك لصب الزيت والتنظيف بسهولة

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامة

        مقابض
        Yes
        منظم حراري قابل للضبط
        Yes
        الفولتية
        220-240 V
        ضوء تشغيل الطاقة
        Yes
        تخزين السلك
        Yes
        تحرير تلقائي للغطاء
        Yes
        المواد
        بلاستيك (PP)
        اللون (الألوان)
        أبيض مع مشحات صفراء بلون القش
        ضوء الحرارة
        Yes
        طول سلك الطاقة
        1.2 m
        أبعاد المنتج (عرض x إرتفاع x عمق)
        300x265x405 mm
        الطاقة
        2000 W
        التردد
        50/60 Hz
        وزن الأداة المنزلية
        5.1 kg
        السعة
        1300 g
        وعاء داخلي غير لاصق
        Yes
        أقدام مقاومة للانزلاق
        Yes
        محتوى الزيت
        2.5 L
        نافذة الرؤية
        Yes
        غطاء مركّب بمفصلة، قابل للفك
        Yes
        الجزء الخارجي من الغطاء الجانبي البارد
        Yes

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