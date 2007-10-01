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  • تمتع بالطعام، شارك بالمرح تمتع بالطعام، شارك بالمرح تمتع بالطعام، شارك بالمرح

    المقلاة العميقة الواسعة

    HD6159/52

    تمتع بالطعام، شارك بالمرح

    شارك مذاق الأطعمة المقلية: باستطاعة هذه المقلاة العميقة الواسعة من Philips قلي كميات كبيرة من الأطعمة تكفي للعائلة كلها دفعة واحدة! تنظيف هذه المقلاة سهل جدًا بفضل الوعاء القابل للفك والأجزاء القابلة للتنظيف في آلة غسل الصحون. أما حاوية الزيت الإضافية، فمثالية لتصفية الزيت وتخزينه.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المقلاة العميقة الواسعة

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    تمتع بالطعام، شارك بالمرح

    قلاية لوجبات العائلة الكبيرة

    • 1300 غم
    • 2000 واط
    • موقت
    يتيح الموقت الرقمي القابل للفك إمكانية الإعداد المسبق لوقت القلي

    يتيح الموقت الرقمي القابل للفك إمكانية الإعداد المسبق لوقت القلي

    يتيح إمكانية الإعداد المسبق لوقت القلي بسهولة. يمكن فك الموقت من الغلاف الخارجي للمقلاة وفصله، فأنت لست بحاجة إلى مراقبة طعامك بعد الآن!

    مرشح متعدد الطبقات قابل للفك للتخفيف من الروائح غير المرغوب فيها

    مرشح متعدد الطبقات قابل للفك للتخفيف من الروائح غير المرغوب فيها

    تقلل مقلاة Philips الواسعة العميقة من روائح القلي غير المرغوب فيها ويمكن غسلها في غسالة الأطباق. لا داعي للاستبدال.

    حاوية زيت إضافية، مثالية لتصفية الزيت وتخزينه

    حاوية زيت إضافية، مثالية لتصفية الزيت وتخزينه

    مثالية لتصفية الزيت وتخزينه. تجعل التصفية الزيت أكثر نظافةَ، وهذا أمر مفيد لصحتك، كما تجعل الزيت يدوم طويلاً. يمكن استخدام الحاوية أيضًا لتخزين الزيت المُستعمل.

    تمنع سلة القلي القابلة للرفع والخفض حدوث طرطشة الزيت

    تمنع سلة القلي القابلة للرفع والخفض حدوث طرطشة الزيت

    وعاء داخلي قابل للفك لصب الزيت والتنظيف بسهولة

    وعاء داخلي قابل للفك لصب الزيت والتنظيف بسهولة

    All parts are dishwashable except the housing

    All parts are dishwashable except the housing

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      2000  W
      طول سلك الطاقة
      1  m
      التردد
      50/60  Hz
      السعة
      1300  g
      محتوى الزيت
      2.5  l

    • الوزن والأبعاد

      وزن الجهاز المنزلي
      5.1  kg
      أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عمق)
      300x265x405  mm

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      منظم حراري قابل للضبط
      نعم
      ضوء تشغيل الطاقة
      نعم
      ضوء الحرارة
      نعم
      مقابض
      نعم
      جدران خارجية باردة
      نعم
      تحرير تلقائي للغطاء
      نعم
      نافذة الرؤية
      نعم
      غطاء مركّب بمفصلة، قابل للفك
      نعم
      وعاء داخلي غير لاصق
      نعم

    • التصميم والتشطيبات

      اللون (الألوان)
      أبيض لامع مع مشحات برتقالية
      المواد
      بلاستيك (PP)

    Badge-D2C

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