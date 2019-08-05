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  • بطاطس مقلية شهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!* بطاطس مقلية شهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!* بطاطس مقلية شهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
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    Essential مقلاة Airfryer حجم XL

    HD9260/91

    بطاطس مقلية شهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    استبدل الزيت بالهواء. إن Airfryer من Philips هو جهاز القلي بالهواء الوحيد المزوّد بتقنية Rapid Air الفائقة لقلي مأكولاتك المفضّلة بدون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%. تلذّذ بمأكولات مقرمشة أكثر بفضل تقنية Rapid Air من Philips مع تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات.

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    Essential مقلاة Airfryer حجم XL

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    بطاطس مقلية شهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*

    تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات لنتائج مقرمشة أكثر*

    • تقنية Rapid Air
    • 1,2 كجم، 5 حصص
    • أسود
    جهاز Airfryer الأصلي مع تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات*

    جهاز Airfryer الأصلي مع تدفق هواء أسرع بـ 7 مرات*

    يجمع جهاز Airfryer من Philips قاعدة مصممة على شكل نجم البحر مع هواء ساخن جدًا يدور بسرعة، فينتج عن ذلك توزيع مثالي للحرارة. يسمح هذا المزيج الفريد لجهاز Airfryer بطهي مجموعة متنوعة من الأطعمة لتحضير طعام مقرمش وشهي بدون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

    سعة طبخ 1,2 كجم، حجم XL

    سعة طبخ 1,2 كجم، حجم XL

    تم تصميم جهاز Airfryer XL من Philips خصيصًا لعائلتك. تتّسع السلة سعة 7 لترات لمجموعة متنوعة من الوجبات وتطهو لغاية 5 حصص غذائية أو ما يعادل 1,2 كجم من البطاطس المقلية بدفعة واحدة لعائلتك وأصدقائك.

    إعداد الطبخ الملائم "حفظ وجباتك المفضّلة"

    إعداد الطبخ الملائم "حفظ وجباتك المفضّلة"

    لكل منّا طبقه المفضّل. سواء كان فطورًا ساخنًا أو وجبة عائلية مفضّلة، يسهل عليك مع جهاز Airfryer حجم XL من Philips حفظ وجبتك المفضّلة مع الوقت والحرارة المثاليين لطبخٍ خالٍ من الإجهاد.

    قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    استبدل الزيت بالهواء! يستخدم جهاز Airfryer حجم XL من Philips الهواء الساخن لطهي مأكولاتك المفضلة لتحضير طعام مقرمش مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*

    متعدد الاستعمالات: القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين.

    متعدد الاستعمالات: القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين.

    يسمح لك جهاز Airfryer حجم XL من Philips بتحضير وصفات لامتناهية بواسطة القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين! قم بطهي طعامك بطريقة مثالية في كل مرة، بغض النظر عما تحضّره.

    مئات الوصفات في التطبيق وكتيّب الوصفات الصغير المضمّن

    مئات الوصفات في التطبيق وكتيّب الوصفات الصغير المضمّن

    اكتشف مئات الوصفات الشهية في تطبيقنا أو استخدم كتيّب وصفات الطبخ المجاني المضمّن مع جهاز Airfryer من Philips لتحضير وجبات صحية وشهية.

    طعام شهي ومقرمش أكثر

    طعام شهي ومقرمش أكثر

    تولّد تقنية Rapid Air من Philips تدفق هواء أسرع بـ 7 أضعاف لتحضير طعام شهي ومقرمش**. استمتع بوجبات خفيفة ووجبات كاملة صحية أكثر ولذيذة، مقرمشة بطريقة مثالية وطرية من الداخل في الوقت نفسه.

    أسرع من الفرن بمرة ونصف*

    أسرع من الفرن بمرة ونصف*

    يمكن استخدام جهاز Airfryer من Philips من دون أي إحماء مسبق لذا، فلن تحتاج إلى الانتظار. وبفضل مزيج بين الإحماء الفوري وتدفق الهواء السريع، سيتم طهي وجباتك الشهية أسرع من الفرن بمرة ونصف*

    تأتي كل الأجزاء القابلة للفك مزوّدة بتقنية QuickClean وهي آمنة للتنظيف في الجلاية

    تأتي كل الأجزاء القابلة للفك مزوّدة بتقنية QuickClean وهي آمنة للتنظيف في الجلاية

    تم صنع السلة المزودة بتقنية QuickClean في جهاز Airfryer من Philips من شبكة غير لاصقة لتنظيف سهل. يمكن تنظيف كل الأجزاء القابلة للفك في الجلاية. هذا ويُلغي القلي بواسطة الهواء الرائحة المتصاعدة من القلي التقليدي بالمقلاة.

    تحكم رقمي من أجل ضبط الوقت والحرارة بسهولة ودقة

    تحكم رقمي من أجل ضبط الوقت والحرارة بسهولة ودقة

    استخدم الواجهة الرقمية لجهاز Airfryer حجم XL من Philips من أجل ضبط الوقت والحرارة بدقة وسهولة والحصول على طعام مطهي بشكل مثالي في كل مرة.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مشمول
      كتيّب الوصفات

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      230  V
      الطاقة
      1900  W
      طول سلك الطاقة
      0,8  m
      التردد
      50  Hz

    • التصميم

      اللون
      أسود داكن

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • جدران خارجية باردة
      • مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      • مؤشر الجهوزية
      • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      • ضوء تشغيل الطاقة
      • QuickClean
      • شاشة LED
      • Rapid Air الحائزة على براءة اختراع
      • التحكم بالوقت

    • التصميم واللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التغليف
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

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