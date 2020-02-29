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  • تصميم عصري ومتين تصميم عصري ومتين تصميم عصري ومتين

    السلسلة 5000 غلاية من الزجاج - ضوء، 1,7 لترات

    HD9339/81

    تصميم عصري ومتين

    تتميّز الغلاية المصنوعة من الزجاج التي نقدّمها بحجم عائلي سعة 1,7 لترات، مع تصميم عصري ومؤشر سهل باللون الأزرق داخل القاعدة، للإشارة إلى أن الغلاية قيد التشغيل.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    السلسلة 5000 غلاية من الزجاج - ضوء، 1,7 لترات

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    مراجعة كل الغلاية

    تصميم عصري ومتين

    زجاج نقي جدًا ومتين مع ضوء استشعار

    • 1,7 لترات
    • غطاء قابل للفك
    • مؤشر ضوئي أزرق
    غطاء قابل للفك لوصول سهل أثناء التنظيف

    غطاء قابل للفك لوصول سهل أثناء التنظيف

    غطاء قابل للفك بالكامل لوصول سهل أثناء التنظيف.

    لفاف سلك لضبط وتخزين أكثر سهولة

    لفاف سلك لضبط وتخزين أكثر سهولة

    يمكن لف السلك تحت القاعدة، ليتناسب طوله مع أي مطبخ ويسهل تخزينه.

    غلاية من دون أسلاك مع قاعدة تدور 360 درجة

    غلاية من دون أسلاك مع قاعدة تدور 360 درجة

    تستقر الغلاية من دون أسلاك على قاعدة تدور 360 درجة لحملها وإعادة تثبيتها في مكانها بسهولة.

    لولب تسخين مستوٍ للغليان السريع

    لولب تسخين مستوٍ للغليان السريع

    تضمن أداة التسخين المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمخفية الغليان السريع والتنظيف السهل.

    فلتر شبكي صغير يلتقط جسيمات الترسبات الكلسية الصغيرة

    فلتر شبكي صغير يلتقط جسيمات الترسبات الكلسية الصغيرة

    يلتقط فلتر شبكي صغير موجود على القمع وقابل للفك جسيمات الترسبات الكلسية الصغيرة التي يصل حجمها إلى 200 ميكرون لضمان الحصول على كوب نقي.

    نظام أمان متعدد للحماية من الغليان حتى الجفاف

    نظام أمان متعدد للحماية من الغليان حتى الجفاف

    نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى الجفاف، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.

    مؤشر ضوئي أزرق

    مؤشر ضوئي أزرق

    تم تضمين ضوء الاستشعار الأنيق والسهل في القاعدة المصنوعة من الزجاج النقي جدًا للإشارة إلى أن الغلاية قيد التشغيل.

    تسهل إعادة التعبئة عبر الغطاء أو القمع

    تسهل إعادة التعبئة عبر الغطاء أو القمع

    يمكن ملء الغلاية عبر فتحة السكب أو عبر فتح الغطاء القابل للفك.

    مؤشر مستوى المياه سهل القراءة

    مؤشر مستوى المياه سهل القراءة

    تسهل معرفة مستوى المياه بفضل مؤشر مضمن في جانبَي الغلاية.

    وفّر ما يصل إلى 66% من الطاقة مع مؤشرات الكوب

    وفّر ما يصل إلى 66% من الطاقة مع مؤشرات الكوب

    تضمن مؤشرات مستوى الماء المفيدة، بما في ذلك مؤشر الكوب الواحد، أن تغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط، وتوفير كل من الطاقة (كوب واحد من الماء مقاس 250 مل مقابل لتر واحد) والماء والمساعدة في المساهمة ببيئة أفضل.

    وحدة التحكم من Strix

    توفّر وحدة التحكم من Strix، المصممة في المملكة المتحدة، نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع إيقاف تشغيل تلقائي عندما تصبح المياه جاهزة أو عندما يتم رفع الجهاز عن القاعدة.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      1850-2200  W
      طول سلك الطاقة
      0,75  m
      سعة الوعاء
      1,7  l
      التردد
      50-60  Hz

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      146‏ x‏ 233 ‏x ‏248  mm
      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      228‏ x‏ 228 ‏x‏ 310  mm
      وزن المنتج
      1.15  kg
      الوزن مع التغليف
      1,72  kg
      فلتر شبكي صغير
      نعم

    • المواصفات العامّة

      قاعدة تدور 360 درجة
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      ضوء تشغيل الطاقة
      نعم
      ميزات المنتج
      • ملء عبر الغطاء والقمع
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      أداة تسخين مسطّحة
      نعم
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      نعم

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      الأسود والفضي
      مادة عنصر التسخين
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مواد الهيكل الرئيسي
      الزجاج
      مادة الفلتر
      فلتر من النيلون

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

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