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HD9623/11
مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*
بفضل تقنية TurboStar الفريدة من Philips، أصبح بإمكانك قلي المأكولات باستخدام أقل كمية ممكنة من الزيت، وتحضير أطباق شهية ومطهية بطريقة متساوية. لا حاجة للتسخين المسبق. وعلى الرغم من التصميم الجديد والصغير الحجم، ما زال بإمكانك طهو كمية كبيرة من الطعام.
TurboStar
مقلاة تقلل الدهون
أسود، 1300 واط، 0,8 كجم
بفضل تقنية TurboStar من Philips، تتعرّض كل مكونات الطعام لهذه الحرارة الثابتة والمنتشرة، ويتم طهيها جيدًا بالتزامن. والنتيجة طعام مقلي بطريقة متساوية من دون الحاجة إلى قلبه، حتى عندما تكون المكونات متكدسة. وبالإضافة إلى دفق الهواء الساخن، تسمح لك الحرارة القوية المباشرة من الأعلى بالحصول على طعام مقرمش بسرعة تامة من أجل طعام شهي وذهبي اللون. "مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل"
يتوفر تطبيق HomeID مجانًا وهو مليء بالوصفات الشهية وإرشادات الطهي المفصّلة التي يسهل اتباعها. استمدّ إلهامك من وجبات خفيفة أو أطباق رئيسية صحية وسريعة التحضير مخصصة للمناسبات الخاصة.
إن جهاز Airfryer من Philips جاهز للاستخدام على الفور. استمتع بتجربة يومية متفوّقة طوال عملية الطهو، بفضل سرعة الجهاز التكاملية من البداية حتى النهاية.
المراجعات
مقارنة بأجهزة Airfryer ذات السلة المزدوجة الأخرى من Philips
مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في مقلاة Philips التقليدية.
تم القياس مقارنةً بمقلاة Airfryer غير المزوّدة بتقنية TurboStar مع البطاطس المجلّدة، وتم التقييم بالاستناد إلى مستوى التحمير والاستواء
مقارنةً بمقلاة Viva Collection Airfryer من Philips، تبلغ السعة الإجمالية 800 غرام من البطاطس المقلية