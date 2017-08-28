HD9650/99
أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون
يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بطريقة صحية أكثر للقلي لك ولعائلتك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تناول طعامًا صحيًا أكثر من خلال إزالة الدهون الزائدة من طعامك. يتميز Airfryer من Philips بتقنية إزالة الدهون التي تفصل الدهون الزائدة وتلتقطها. استمتع بطعام شهي مقرمش من الخارج وطري من الداخل مع أعلى مستوى من النكهة وأدنى قدر من الدهون.
نعم، يمكنك إعداد الوجبات بحجم عائلي في جهاز Airfryer الجديد حجم XXL. تسهّل سعته الكبيرة تحضير الوجبات الشهية والكبيرة. وبإمكانك طهو دجاجة كاملة أو حتى ما يصل إلى 1,4 كغ من البطاطس المقلية لإرضاء أفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. قدّم ما يصل إلى ست حصص بفضل السلة الكبيرة بسعة 7,3 لترات.
بفضل وضع الحفاظ على السخونة المفيد، يمكنك الاستمتاع بوجبتك متى تشاء، فسيحافظ على طعامك ساخنًا وبدرجة حرارة مثالية لغاية 30 دقيقة.
تولّد تقنية Rapid Air من Philips تدفق هواء أسرع بـ 7 أضعاف لتحضير طعام شهي ومقرمش**. استمتع بوجبات خفيفة ووجبات كاملة صحية أكثر ولذيذة، مقرمشة بطريقة مثالية وطرية من الداخل في الوقت نفسه.
تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 70% وسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفرن التقليدي.****
يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer، إذ يسمح لك بقلي الوجبات وخَبزها وشويها وتحميصها وحتى إعادة تسخينها. استمتعي بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر. فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب للحصول على وجبات مثالية في كل مرة.
تتميّز عملية التنظيف بأنها سريعة وسهلة بفضل سلة Airfryer المزوّدة بتقنية QuickClean مع شبكة غير لاصقة وقابلة للفك. يمكن تنظيف كل من السلة والدرج القابل للفك مع طلاء مانع للالتصاق في الجلاية، لعملية تنظيف بدون مجهود.
يستخدم جهاز Airfryer الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه، لقلي الطعام بنسبة دهون أقل تصل إلى 90%***. استمتع بمذاق شهي ونتائج مقرمشة تمامًا كتلك التي تحصل عليها بالقلي التقليدي ولكن مع أقل كمية ممكنة من الدهون.
يسهل استخدام الواجهة الرقمية بفضل برامج الطهو المعدّة مسبقًا، لطهو البطاطس المقلية المثلجة واللحوم والسمك ودجاجة كاملة وأفخاذ الدجاج بلمسة زر واحدة. ويمكنك تعيين درجة الحرارة ووقت الطهو بواسطة قرص QuickControl.
انتقل من مبتدئ في استخدام جهاز Airfryer إلى طاهٍ محترف باستخدام جهاز Airfryer مع تطبيق HomeID وجهاز Airfryer حجم XXL من Philips. تصفح المئات من الوصفات الرائعة وجرب الكثير من الأطباق الجديدة والشهية.
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الملحقات المضمّنة
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