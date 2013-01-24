أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون
يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون
يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك. إكتشف كلّ المميزات
أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون
يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون
يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك. إكتشف كلّ المميزات
تناول طعامًا صحيًا أكثر من خلال إزالة الدهون الزائدة من طعامك. إن Airfryer من Philips هو جهاز Airfryer الوحيد بتقنية إزالة الدهون الذي يفصل الدهون الزائدة ويلتقطها. استمتع بطعام شهي مقرمش من الخارج وطري من الداخل مع أعلى مستوى من النكهة وأدنى قدر من الدهون.
نعم، يمكنك إعداد الوجبات بحجم عائلي في جهاز Airfryer الجديد حجم XXL. تسهّل سعته الكبيرة تحضير الوجبات الشهية والكبيرة. وبإمكانك طهو دجاجة كاملة أو حتى ما يصل إلى 1,4 كجم من البطاطس المقلية لإرضاء أفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. قدّم ما يصل إلى ست حصص بفضل السلة بسعة 7,3 لترات.
بفضل وضع الحفاظ على السخونة المفيد، يمكنك الاستمتاع بوجبتك متى تشاء، فسيحافظ على طعامك ساخنًا وبدرجة حرارة مثالية لغاية 30 دقيقة.
تولّد تقنية Rapid Air من Philips تدفق هواء أسرع بـ 7 أضعاف لتحضير طعام شهي ومقرمش*. استمتع بوجبات خفيفة ووجبات كاملة صحية أكثر ولذيذة، مقرمشة بطريقة مثالية وطرية من الداخل في الوقت نفسه
باتت عملية الطهو أسرع وأنسب من أي وقت مضى مع جهاز Airfryer من Philips؛ فبفضل التسخين الفوري وتقنية Rapid Air، يمكنك طهو الطعام بوقت أسرع بمرة ونصف مقارنة بالفرن. والأفضل من ذلك كله، لا داعي لإحماء جهاز Airfryer مسبقًا، فما عليك سوى تشغيله وبدء الطهو.
يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer، إذ يسمح لك بقلي الوجبات وخَبزها وشويها وتحميصها وحتى إعادة تسخينها. استمتعي بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر. فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب للحصول على وجبات مثالية في كل مرة.
تتميّز عملية التنظيف بأنها سريعة وسهلة بفضل سلة Airfryer المزوّدة بتقنية QuickClean مع شبكة غير لاصقة وقابلة للفك. يمكن تنظيف كل من السلة والدرج القابل للفك مع طلاء مانع للالتصاق في الجلاية، لعملية تنظيف بدون مجهود.
يستخدم جهاز Airfryer الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه، لقلي الطعام بنسبة دهون أقل تصل إلى 90%*. استمتع بمذاق شهي ونتائج مقرمشة تمامًا كتلك التي تحصل عليها بالقلي التقليدي ولكن مع أقل كمية ممكنة من الدهون.
يسهل استخدام الواجهة الرقمية بفضل برامج الطهو المعدّة مسبقًا، لطهو البطاطس المقلية المثلجة واللحوم والسمك ودجاجة كاملة وأفخاذ الدجاج بلمسة زر واحدة. ويمكنك تعيين درجة الحرارة ووقت الطهو بواسطة قرص QuickControl.
يتضّمن كتيّب الوصفات المجاني الذي نقدّمه أكثر من 30 وصفة شهية، بدءًا من الوجبات الخفيفة السريعة والصحية ووصولاً إلى الوجبات العائلية الكاملة، بالإضافة إلى إرشادات يسهل اتباعها من طهاة محترفين. ويحتوي تطبيق Airfryer من Philips على المزيد من النصائح والبرامج التعليمية والوصفات التي يسهل اتباعها.
المواصفات العامّة
الملحقات المضمّنة
الخدمة
الاستدامة
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
التصميم
التصميم واللون الخارجي
HD9925/00
HD9909/00
HD9904/00
HD9905/00