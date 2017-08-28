القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين.

يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer، إذ يسمح لك بقلي الوجبات وخَبزها وشويها وتحميصها وحتى إعادة تسخينها. استمتعي بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر. فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب للحصول على وجبات مثالية في كل مرة.