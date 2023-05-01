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شريكك المفضّل في أجهزة Airfryer + HomeID
من البداية وحتى النهاية، أزلنا التعقيد والتخمين، بحيث يستحيل أن تطهو وجبة سيئة! يتصل تطبيق HomeID بجهاز Airfryer Combi ليعطيك التوازن المثالي بين إلهامك وتوجيهك، ناهيك عن أنه يوفّر وقت الطهو.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الطهي باتباع الإرشادات: قم بإعداد وجبات لذيذة من دون عناء عبر توصيل جهاز Airfryer Combi بتطبيق HomeID. مع توفّر مجموعة متنوعة من الأطباق من كل أنحاء العالم للاختيار من بينها، سيرشدك تطبيق HomeID في كل خطوة، ويمكنك أيضًا تحميل وصفاتك المفضلة!
الإحساس بالذوق: تخيّل أطباقًا يتم طهوها دائمًا بالطريقة التي تريدها ومجموعة من الوصفات الجديدة التي يمكنك التعرّف عليها وتذوّقها والاستمتاع بطعمها. بفضل تقنية Rapid CombiAir، أصبح هذا الأمر حقيقة! يقوم جهاز Airfryer Combi مع تطبيق HomeID بضبط وقت الطهو ودرجة الحرارة وسرعة الهواء تلقائيًا. اختر تدفق الهواء المنخفض لطهو اللحم بطريقة سو فيد على حرارة منخفضة، وطهو اليخنات ببطء وقلي اللحوم ثم طهوها ببطء. تضمن إمكانيات الطهو بتدفق هواء عالٍ ومنخفض وديناميكي أن يكون طعامك طريًا دائمًا من الداخل ومقرمشًا بالدرجة التي تحبها من الخارج.
احصل على الارشاد طوال مدة الطهي: تعمل برامج الطهي التلقائي من Philips على التخلص من الإجهاد الناتج عن الطهي عندما تكون في عجلة من أمرك، بحيث تضمن أن يتم إرشادك بسلاسة طوال مدة الطهي للحصول على أفضل النتائج. ما عليك سوى اختيار المكون وتحديد الكمية ودع جهاز Airfryer Combi يقوم بالباقي.
أضف لمسة شخصية: اطهُ شرائح اللحم والبروتينات الأخرى بالطريقة التي تحبها، سواء أكان ذلك رير (أحمر وطري) أم مطبوخًا بشكل تام أم عند أي مستوى بينهما.* يمنحك ميزان حرارة الطعام المضمّن تحكمًا كاملاً.
ميزة QuickClean من المستوى التالي: لم نسهّل عملية الطهي وحسب؛ بل قمنا بتحسين تنظيف الجهاز بفضل التصميم الجديد. يجعل التصميم المبتكر تنظيف الحجرة الداخلية لجهاز Airfryer Combi أسهل من أي جهاز Airfryer آخر في السوق ويمكن أيضًا غسل كل الأجزاء في الجلاية.
صحي بطريقة مطمئنة: يتم طهي الأطباق بالطريقة التي تحبها مع دهون مضافة أقل بنسبة تصل إلى 99%***. تلذذ بكل الطعام الشهي من دون الحاجة إلى الزيت لأن جهاز Airfryer Combi يستخدم الهواء الساخن لطهي الأطباق الصحية المفضلة لديك.
المزيد من الطعام في وقت أقل: أصبح طهي كميات كبيرة أو تحضير وجبات الطعام لأكثر من 7 أشخاص الآن أسهل وأكثر ملاءمة من أي وقت مضى مع سعة XXL تبلغ 2 كجم/8,3 لترات، مع أكبر جهاز Airfryer لدينا حتى الآن.
احصل على الإلهام لتحضير وجبات متنوعة وليس فقط قلي الطعام: اطهُ بثقة، مثل القلي والشواء والتحمير والخَبز والقلي ثم الطهو ببطء والطهو بطريقة سو فيد والطهو ببطء والتحميص والتجفيف وإذابة الجليد والمزيد غير ذلك! اعثر على أفكار وصفات تتناسب مع أساليب الطهو المختلفة على HomeID يقدّمها الطهاة وغيرهم من مستخدمي HomeID.
شاشة بديهية بتصميم أنيق: يجعل جهاز Airfryer يبدو رائعًا في مطبخك، وفي الوقت نفسه سهل الاستخدام من أول لمسة
جيد لك وللكوكب: وفّر استهلاك الطاقة لغاية 60% واطهُ بشكل أسرع بنسبة 40% باستخدام جهاز Airfryer من Philips مقابل استخدام الفرن**.
تعلم تحضير طعامك المفضّل: كلما استخدمت Airfryer Combi، سيتعلّم تطبيق HomeID أكثر كيفية تحسين تجربة الطهو الخاصة بك وستتمكّن من تقديم التوصيات بوصفات مصممة وفقًا لتفضيلاتك.
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