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  • معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

    ملحق Airfryer معدّات صغيرة لإتقان تحضير أطباق الحفلات

    HD9904/01

    معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

    يمكنك تحضير حفلة مرحة وصحية مع كل الأطباق المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير أطباق الحفلات باستخدام Airfryer. استفِد من قدرات الطهو التي يقدّمها Airfryer إلى أقصى حد بفضل الملحق المؤلّف من طبقتَين وأكواب فطائر المافن.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ملحق Airfryer معدّات صغيرة لإتقان تحضير أطباق الحفلات

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    معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات

    ملحقات ونصائح لإتقان تحضير الوجبات الخفيفة للحفلات

    • مجموعة الملحقات
    • ملحق مؤلّف من طبقتَين (عدد 1)
    • 7 أكواب مافن من السيليكون
    • كتيّب وصفات (عدد 1)
    كتيّب لإتقان مهارات التحضير للحفلات مع Airfryer

    كتيّب لإتقان مهارات التحضير للحفلات مع Airfryer

    كتيّب يتضمّن نصائح من الشيف، ووصفة للمبتدئين وأوقات الطهو في Airfryer

    يمكن الاستخدام في الجلاية لعملية تنظيف سهلة

    يمكن الاستخدام في الجلاية لعملية تنظيف سهلة

    يمكنك وضع هذه الملحقات في الجلاية بأمان لتنظيفها.

    ضاعف مساحة الطهو بفضل الملحق المؤلّف من طبقتَين

    يمكنك زيادة مساحة الطهو لمقلاة Airfryer إلى أقصى حد بفضل الأكسسوار المؤلف من طبقتين. بات بإمكانك خبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك وغيرها من الأصناف الشهية أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية.

    7 أكواب من السيليكون لفطائر المافن للاستمتاع بأطباق مختلفة

    هناك عذر دائمًا لتناول المافن، سواء أكنت تحتفل بعيد ميلاد قريب أم تريد أن تدلل عائلتك. تسمح لك أكواب المافن هذه بابتكار حلويات لذيذة وفردية لضيوفك.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      فولاذ مقاوم للصدأ

    • المواصفات التقنية

      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير متوفر
      منتج ببطارية
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      175
      عرض المنتج
      175
      ارتفاع المنتج
      65
      وزن المنتج
      0,253 كجم
      طول الحزمة
      210
      عرض الحزمة
      210
      ارتفاع الحزمة
      90
      وزن الحزمة
      0,325 كجم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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