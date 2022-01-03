HD9953/00
ملحق مجموعة تحضير البيتزا حجم XXL
أتقن تحضير البيتزا بشكل مثالي بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لتحضير البيتزا باستخدام Airfryer. ما من حاجة إلى إحماء مسبق، للاستمتاع بالبيتزا المفضّلة لديك في جهاز Airfryer في غضون 8 دقائق فقط!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أصبح بإمكانك استخدام Airfryer لخبز البيتزا المفضّلة لديك. باستخدام صَينية البيتزا حجم XXL، ستتمكّن من خَبز بيتزا محضّرة في المنزل أو حتى بيتزا مثلّجة ومحضّرة مسبقًا بحجم 26 سم، في غضون 8 دقائق فقط.
استمتع بعدد غير محدود من الأفكار الملهمة مع وصفات NutriU من Philips التي يقدمها طهاتنا المحترفون وملايين المستخدمين لتوسيع نطاق وصفاتك. كلما استخدمت NutriU، حصلت على توصيات مخصصة اكثر.*
يمكنك وضع صَينية البيتزا والملقط بأمان في الجلاية، لسهولة استخدامهما من جديد.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
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