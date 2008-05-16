HP4698/10
مزيد من التصفيفات المبتكرة مع عناية مستمرة
هل تبحثين عن خيارات متعددة للحصول على تسريحات رائعة؟ يضم SalonMultistylist 10 in 1 عشرة ملحقات تسريح متعددة الاستخدامات من السيراميك، ما يجعله مثاليًا للحصول على كل التسريحات التي تحلمين بها... وأكثر.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتسم السيراميك بالنعومة في كل ذرة من أجزائه، فضلاً عن طبيعته المتينة، وهو بذلك أفضل المواد لألواح التمليس. تنزلق ألواح السيراميك على شعركِ بلا عناء وتمنحكِ شعرًا أملسًا ولامعًا بشكل مثالي.
يمكنكِ الحصول على أي تسريحة شعر تتخيلينها باستخدام أدوات التصفيف المتنوعة. كوني مبدعة!
يمكن وضع هذا الملحق بسهولة على ملقط للحصول على كثافة إضافية وتسريحات مموّجة أنيقة.
صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
تأتي بعض أجهزة تمليس الشعر ومكاوي التجعيد مزودة بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي صُمّمت لتوفر لك راحة البال. ففي حال تُرك الجهاز قيد التشغيل، سيتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد 60 دقيقة.
ما عليكِ سوى اتباع المنحنيات للحصول على أجمل حلقات شعر بسهولة لم يسبق لها مثيل!
إذا أردت الحصول على تجاعيد وحلقات شعر شديدة الصغر ومشدودة، فعليك استخدام مكواة تجعيد بقطر صغير.
إذا أردتِ الحصول على خصل ذات تجاعيد جميلة، فعليكِ استخدام ملحق التجعيد الكبير هذا ذي القطر الكبير.
تقدّم لك الحلقات اللولبية الدقيقة والمحددة لملقط التجعيد تموجات خفيفة بطريقة سهلة.
استخدمي الملاقط لتجزئة الشعر، فهذا من شأنه أن يساعدك في تصفيف الشعر كله بسهولة.
هذه الحقيبة الصغيرة المقاومة للحرارة مثالية لتسريح الشعر في الحال. لا داعي لانتظار مسرّح الشعر حتى يبرد. فيمكنكِ تخزينه ببساطة باستخدام الحقيبة المقاومة للحرارة المرفقة.
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المواصفات الفنية
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