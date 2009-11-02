مصطلحات البحث

AR
EN
  • نتائج مذهلة أينما كنت نتائج مذهلة أينما كنت نتائج مذهلة أينما كنت

    SalonDry مجفف الشعر

    HP4940/00

    نتائج مذهلة أينما كنت

    لا تغادري منزلك من دون مجفف الشعر هذا. يتميز مجفف الشعر SalonDry Travel بحجمه الصغير الذي يجعله يتّسع في أي حقيبة سفر. كما يتمتع بقابلية الطي وسهولة الاستخدام ويأتي مزودًا بقوة تجفيف تبلغ 1600واط، مما يجعله مرشحاً ليتصدر أي قائمة للأغراض التي تريدين توضيبها للسفر.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SalonDry مجفف الشعر

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مجففات الشعر

    نتائج مذهلة أينما كنت

    مجفف الشعر SalonDry Travel

    • 1600 واط
    • قابل للطي
    • فولتية عالمية
    • حقيبة صغيرة للسفر
    قوة 1600 واط لتجفيف لطيف

    قوة 1600 واط لتجفيف لطيف

    يعمل هذا المجفف بقوة 1600 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيف لشعر جذاب كل يوم.

    ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

    ثلاثة إعدادات مرنة لمزيد من التحكم

    يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.

    مقبض قابل للطي لسهولة في الحمل

    مقبض قابل للطي لسهولة في الحمل

    يتميز مجفف الشعر هذا بمقبض قابل للطي. والنتيجة مجفف صغير الحجم ومدمج يمكن وضعه بسهولة في أصغر الأماكن، وبذلك يمكنك اصطحابه إلى أي مكان تقريبًا.

    خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

    خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

    بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.

    حلقة للتخزين السهل والملائم

    حلقة للتخزين السهل والملائم

    توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    فولتية مزدوجة للاستخدام حول العالم

    فولتية مزدوجة للاستخدام حول العالم

    مع حقيبة صغيرة للسفر

    يأتي مجفف الشعر هذا مزودًا بحقيبة صغيرة للاستخدام أثناء السفر. وصُممت هذه الحقيبة الأنيقة لاحتواء المجفف والملحقات وحمايتها من الضرر.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      القدرة الكهربائية بالواط
      الصين: 1350 واط
      طول سلك الطاقة
      1,8  أمتار
      اللون/اللون الخارجي
      مختلف
      الطاقة
      1200-1600/1350-1600  واط
      الفولتية
      110-127/220-240  فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      1600  واط

    • الميزات

      مقبض قابل للطي
      نعم
      النفحة الباردة
      نعم
      فولتية مزدوجة
      نعم
      حلقة التعليق
      نعم

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.