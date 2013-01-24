تجفيف سريع وسهل لنتائج ممتازة
يجمع مجفف الشعر SalonDry Compact ما بين قوة التجفيف السريعة التي تبلغ 1400 واط والتصميم الناعم وسهل الاستخدام. التصميم الصغير الحجم رائع للغاية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجفيف سريع وسهل لنتائج ممتازة
يجمع مجفف الشعر SalonDry Compact ما بين قوة التجفيف السريعة التي تبلغ 1400 واط والتصميم الناعم وسهل الاستخدام. التصميم الصغير الحجم رائع للغاية. إكتشف كلّ المميزات
تجفيف سريع وسهل لنتائج ممتازة
يجمع مجفف الشعر SalonDry Compact ما بين قوة التجفيف السريعة التي تبلغ 1400 واط والتصميم الناعم وسهل الاستخدام. التصميم الصغير الحجم رائع للغاية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجفيف سريع وسهل لنتائج ممتازة
يجمع مجفف الشعر SalonDry Compact ما بين قوة التجفيف السريعة التي تبلغ 1400 واط والتصميم الناعم وسهل الاستخدام. التصميم الصغير الحجم رائع للغاية. إكتشف كلّ المميزات
المواصفات التقنية
اللوح
الوزن والأبعاد
صلاحية الخدمة
بيانات لوجيستية