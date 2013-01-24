الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

SalonDry Compact

مجفف الشعر

HP4960/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • تجفيف سريع وسهل لنتائج ممتازة تجفيف سريع وسهل لنتائج ممتازة تجفيف سريع وسهل لنتائج ممتازة
    -{discount-value}

    SalonDry Compact مجفف الشعر

    HP4960/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تجفيف سريع وسهل لنتائج ممتازة

    يجمع مجفف الشعر SalonDry Compact ما بين قوة التجفيف السريعة التي تبلغ 1400 واط والتصميم الناعم وسهل الاستخدام. التصميم الصغير الحجم رائع للغاية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    SalonDry Compact مجفف الشعر

    تجفيف سريع وسهل لنتائج ممتازة

    يجمع مجفف الشعر SalonDry Compact ما بين قوة التجفيف السريعة التي تبلغ 1400 واط والتصميم الناعم وسهل الاستخدام. التصميم الصغير الحجم رائع للغاية. إكتشف كلّ المميزات

    تجفيف سريع وسهل لنتائج ممتازة

    يجمع مجفف الشعر SalonDry Compact ما بين قوة التجفيف السريعة التي تبلغ 1400 واط والتصميم الناعم وسهل الاستخدام. التصميم الصغير الحجم رائع للغاية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    SalonDry Compact مجفف الشعر

    تجفيف سريع وسهل لنتائج ممتازة

    يجمع مجفف الشعر SalonDry Compact ما بين قوة التجفيف السريعة التي تبلغ 1400 واط والتصميم الناعم وسهل الاستخدام. التصميم الصغير الحجم رائع للغاية. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل hair-dryers

      تجفيف سريع وسهل لنتائج ممتازة

      مجفف الشعر SalonDry Compact

      • 1400 واط
      تجفيف لطيف وسريع بقوة 1400 واط

      تجفيف لطيف وسريع بقوة 1400 واط

      يعمل هذا المجفف بقوة 1400 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيف لشعر جذاب كل يوم.

      إعدادا سرعة مرنان للتجفيف بعناية

      إعدادا سرعة مرنان للتجفيف بعناية

      تجفيف دقيق باستخدام إعدادي سرعة مرنين

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        1400  واط
        طول سلك الطاقة
        1,8  أمتار
        فولتية
        110-127 & 220-240  فولت
        أدوات الغطاء المعدني
        ABS

      • اللوح

        عدد الطبقات
        7
        عدد الصناديق A في الطبقة
        6
        الكمية
        1200x800

      • الوزن والأبعاد

        وزن الصندوق A
        4432  غ
        وزن المنتج الصافي مع الملحقات
        354  غ
        أبعاد الصندوق F
        90x150x250  ملليمترًا
        وزن الصندوق F (يشمل المنتج)
        482  غ
        أبعاد الصندوق A
        378x315x27  ملليمترًا
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        8,0

      • صلاحية الخدمة

        استبدال
        نعم

      • بيانات لوجيستية

        صندوق EAN F
        راجع pacdoc الخاص ببلدك
        علبة EAN A
        راجع pacdoc الخاص ببلدك
        بلد المنشأ
        PRC
        رمز 12NC
        88449600001

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند