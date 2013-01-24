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SalonDry Control

مجفف الشعر

HP8180/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة
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    SalonDry Control مجفف الشعر

    HP8180/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة

    تحكمي بتجفيف شعرك مع مجفف الشعر SalonDry Control. فتساعد قوة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2100 واط والتكييف الأيوني والإعدادات المتعددة في الحصول على تسريحات شعر رائعة. انتقلي من التجفيف إلى الإعداد فالتسريح. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    SalonDry Control مجفف الشعر

    جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة

    تحكمي بتجفيف شعرك مع مجفف الشعر SalonDry Control. فتساعد قوة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2100 واط والتكييف الأيوني والإعدادات المتعددة في الحصول على تسريحات شعر رائعة. انتقلي من التجفيف إلى الإعداد فالتسريح. إكتشف كلّ المميزات

    جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة

    تحكمي بتجفيف شعرك مع مجفف الشعر SalonDry Control. فتساعد قوة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2100 واط والتكييف الأيوني والإعدادات المتعددة في الحصول على تسريحات شعر رائعة. انتقلي من التجفيف إلى الإعداد فالتسريح. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    SalonDry Control مجفف الشعر

    جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة

    تحكمي بتجفيف شعرك مع مجفف الشعر SalonDry Control. فتساعد قوة التجفيف الاحترافية التي تبلغ 2100 واط والتكييف الأيوني والإعدادات المتعددة في الحصول على تسريحات شعر رائعة. انتقلي من التجفيف إلى الإعداد فالتسريح. إكتشف كلّ المميزات

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      جفّفي، وزيّني وسرّحي شعرك على طريقتك الخاصة

      مجفف الشعر SalonDry Control

      • 2100 واط
      محرك احترافي بقوة 2100 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      محرك احترافي بقوة 2100 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

      يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2100 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.

      سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

      شبكة مدخل هواء قابلة للفك لتنظيف سهل

      يمكن فك شبكة مدخل الهواء للتنظيف. فكيها ونظفيها بانتظام لمنع تراكم الأوساخ.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        القدرة الكهربائية بالواط
        2100  واط
        طول سلك الطاقة
        1,8  أمتار

      • الميزات

        النفحة الباردة
        نعم
        حلقة التعليق
        نعم

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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